Klumme: Hilsen fra skoven

Det er vinter i skoven. Det er der vist ingen tvivl om.

Bladene ligger våde og smattede på jorden, og deres sprøde knasen fra efteråret er væk.

Det regner, og det er småkoldt. Nogle gange er det vist slet ikke meningen, at vi skal være udenfor. Så er der hele dage med småregn, og alle vi, som alligevel skal ud, finder uldtøjet frem. Uld er guld - og mange lag er vejen frem.

Vi har sikkert alle vores tricks. Mit vintertrick er afklippede uldhandsker som dækker håndfladen, og en god hue, så kan det næsten ikke gå galt.

Mine tykke gummistøvler med neopren på indersiden, uldsåler og tykke uldsokker er også svære at komme uden om. Og så går jeg ud, alligevel. Selv om det ser lidt brunt og kedeligt ud, er der masser af liv i skoven.

I forbindelse med forberedelse til noget undervisning gik jeg forleden igennem et lille skovstykke. Sådan en bynær klat træer, som mest ligner et krat udefra, og som ligger lige ud til en af de almindeligt befærdede veje i byen. Man ser desværre mest affaldet i vejkanten på denne årstid.

Her i skoven finder jeg blandt andet kogler bidt helt ned af egern. Egern er vilde med grankogler, og de efterlader gerne en bunke kogleskæl samt en afbidt kogle der, hvor måltidet er fortæret. Er det et særligt godt sted, kan der ligge en hel bunke.

På kogler af rødgran ligner det en koglebund med en ujævn og stikkende overflade, ofte med en kvast af efterladte kogleskæl i toppen. Det er frøene, som er gevinsten ved alt dette maseri, og det er dem, som det hele handler om.

Havde det nu været en mus, som havde spist koglen, havde koglebunden været langt mindre stikkende. Ikke ligefrem glat, men bare mindre stikkende. Det er fordi mus grundigt gnaver alle kogleskællene af koglen, og det skaber en finere overflade. De kan simpelthen ikke flå dem af på samme måde, som egern gør.

På turen fandt jeg også grene, hvor spidserne er bidt af. Rådyret er sådan en lidt småkræsen hjort. Det går og nipper til buske og træer i skoven - og spiser lidt hist og her. Knopper og skud på træer og buske er i høj kurs. Og når rådyret nipper knopperne af, efterlader det et karakteristisk bidmærke, som er let at genkende. Det ligner, at der er én, som har klippet spidserne af busken med en virkelig sløv grensaks. Sådan en, som simpelthen ikke kan klippe den tynde gren over, og derfor ikke klipper rent. Rådyr har nemlig kun fortænder i undermunden og bider knopperne af ved at presse kvisten op mod en lille bruskplade i overmunden. Det giver et skråt snit gennem grenen og efterlader en lille trevl af barken, der sidder tilbage og vinker.

Anemonerødder er i øvrigt også i høj kurs for rådyr. Ikke for os.

Anemoner indeholder giftstoffet anemonin og er ikke velegnet som menneskeføde. Men for rådyr er det lækkert. De fordøjer anemonerne så hurtigt, at giftstoffet ikke bliver et problem.

Hvis du i en løvskov ser områder, som er skrabet fri for blade, kan det sagtens være rådyr, som er på anemonejagt. På denne årstid er det anemonerødderne, som bliver spist. En anemonerod er sådan en lille brun jordstængel, som dybest set bare er en sovende anemone i en lille sovepose. For rådyrene er det god energi, for os er det giftigt.

Jeg nåede ikke så langt omkring i skoven den dag, men kom alligevel hjem med lommerne fulde af forskellige grankogler og fine fund. Nå ja - og et pop-op-telt, som nok er flygtet fra en have engang i sommer, og en pose med våde plasticstykker.

Ved stranden samler vi havfald, men i skoven er det bare helt almindeligt affald. Måske skovfald, hvis det skal være lidt plat. Når nu turen alligevel går ned i Rema, eller over i skoven, så tag to affaldsposer i lommen, når du går. En til spændende fund (man er vel medlem af tingfinderklubben) og en til det affald, som lige nu er let at se og derfor let at samle op. Tag det med hjem og smid det i skraldespanden.

Jeg skal hilse fra et egern og et rådyr, og de siger tak for hjælpen.