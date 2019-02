Klar til vinterferien: Seks råd mod forkølelse

Mangler du c-vitaminer?

Man kan ikke spise noget, der kurerer eller gør en immun over for forkølelse. Alligevel kan et forhøjet indtag af c-vitamin gøre nogle grupper af mennesker mindre modtagelige over forkølelser. Det viser et britisk studie fra 90'erne.

Det er især mandlige studerende og britiske skoledrenge, der kan have gavn af c-vitamintilskud. Muligvis fordi de har et for lavt indtag på forhånd.

Konklusionen er, at mangler du c-vitamin, kan vitaminpiller, citroner og appelsiner være en gode idé henover vinteren.