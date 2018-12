Julevært gennem Røde Kors fik magisk juleaften med fremmede

I situationen for to år siden grinede også Jan Østergaard Nielsen, der havde meldt sig som gæst gennem Røde Kors' Julevenner. Også selv om det var i hans køkken, at de eksplosive brunede kartofler blev tilberedt. På grund af en diagnose med spastisk lammelse sidder Jan Østergaard Nielsen i kørestol. Derfor holdt de juleaftenen hjemme hos ham. Det var gennem frivillige i Julevenner, at de blev matchet til en fælles jul.

- Kartoflerne sprang i luften, og der var karamel over det hele, husker han og begynder at grine ved mindet.

Julevenner er et initiativ i Dansk Røde Kors, der er en indsats rettet mod dem, der gerne vil finde nogen at dele juleaften med.Frivillige matcher gæster og værter. I 2017 matchede Røde Kors 886 julevenner fordelt på 170 matches i hele landet.Fra 1. november er det muligt at tilmelde sig elektronisk på Røde Kors' hjemmeside www.rødekors.dk/julevenner I forbindelse med tilmeldelsen skal man skrive en lille tekst om sig selv. Røde Kors forsøger at matche ud fra det, som henholdsvis værter og gæster skriver, men geografien har også stor betydning, så folk ikke skal bruge for meget tid på transport juleaften.Initiativet startede i 2012 og har indtil 2017 matchet knap 6000 gæster og værter på de seks år.

En god gerning

Det var ikke fordi, han ikke ønskede at holde jul med sin familie, at han tilmeldte sig, men fordi han godt kunne tænke sig at gøre noget godt for andre. Lidt ligesom hans mor, søskende og tre af deres bekendte havde gjort et år, hvor de arrangerede en julemiddag i et fælleshus for ældre.

- Jeg styrketræner fire til fem gange om ugen. Sommetider kan jeg godt få følelsen af, at det er egocentreret og savne at gøre noget for andre, fortæller Mikael Kristensen, der til dagligt arbejder som souschef i Netto i Brabrand, der ligger lidt uden for Aarhus.

Da han fortalte sine venner om idéen, fik den en varm modtagelse. De ville gerne være med. Derfor var de tre venner, der meldte sig som værter ved Røde Kors' Julevenner, men de skulle tæt på juleaften, før de fik et match.

- De fleste har nok søgt familier at dele juleaften med, ikke tre fyre. Det kan måske godt virke skræmmende, forklarer Mikael Kristensen.