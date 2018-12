Julestemning belagt med 18 karat guld

1984: - Den første Georg Jensen juleuro blev designet i 1984 af kunstner og guldsmed Eigil Jensen og viser et smukt, udskåret hjerte med en juleklokke i midten, der med sin bjældeklang bringer minder om traditionel julepynt, siger designchef Nicholas Manville. Foto: PR

Med hjælp fra nogle af de dygtigste nordiske designere og kunstnere har Georg Jensen fejret julen med en ny juleuro hvert år siden 1984. I år er det en rund, skuttende vinterfugl under en mistelten, der skal bringe julestemning.

En lille, rund vinterfugl gynger frem og tilbage under en misteltenkvist i Monica Försters juleuro. Skuttende sidder den guldbelagte fugl i et omrids af et hus, som et helt klassisk symbol på julen og vintertiden. Den svenske designers uro er den nyeste i rækken af Georg Jensen-julepynt. Med det klassiske motiv, de detaljerede dekorationer og dens umiskendelige stemning af jul placerer den sig naturligt i rækken af Georg Jensens samlerjulepynt, der første gang blev lavet i 1984. - Juleuroen skal først og fremmest skabe julestemning. Den repræsenterer juleminder og faste traditioner, der er givet videre fra generation til generation, forklarer Nicholas Manville, der er designchef hos Georg Jensen. Kigger man tilbage over de 35 år med juleuroer, der er lavet af forskellige designere og kunstnere, fortolker de helt traditionelle motiver som hjerter, engle, fugle, træer, nisser og snefnug. Hvilket passer godt sammen med den traditionsrige virksomhed, der begyndte som en sølvsmedie, hvor man skabte dekorerede skønvirke-smykker og ditto genstande. Georg Jensen selv var skulptør, inden han slog sig ned som sølvsmed, og gennem årene arbejdede han sammen med flere kunstnere og designere. Det er en del af virksomhedens historie, at designerne arbejdede frit og blev krediteret for deres arbejde. Og den tradition har Georg Jensen-virksomheden videreført, når årets juleuro skulle laves.

1989: - Juleuroen fra 1989 er designet af den danske møbelarkitekt Nanna Ditzel, som Georg Jensen arbejdede sammen med i mange år. Hun har blandt andet designet ikoniske sølvsmykker for huset. Ditzels version af juleuroen viser en sød juleengel, der holder nattens stjerner i sine hænder, siger Nicholas Manville. Foto: PR

Kunstnere og designere - Kunstner og guldsmed Eigil Jensen tegnede i 1984 den første Georg Jensen-juleuro. Den daværende direktør for Georg Jensen fik ideen til at lave en års-juleuro med en ny designer hvert år, siger Nicholas Manville. Det har ført til mange spændende samarbejder, hvor designere og kunstnere, der er vant til vidt forskellige materialer, har skabt endnu et samlerobjekt, der indkredsede deres bud på den skandinaviske jul. - Vi har gennem årene arbejdet med designere fra forskellige designdiscipliner eksempelvis kunstnere, møbelarkitekter, modedesignere og industrielle designere. Fælles for dem er, at de har været gode til at fange julens traditioner og følelser og samtidig tilføje noget nyt til de traditionelle symboler og motiver, der forbindes med julen, siger designchefen. Med tiden er Georg Jensens julepynt vokset til en hel kollektion: Christmas Collectibles. Udover den årlige juleuro, der er lavet i messing og belagt med enten 18 karat guld eller palladium, består kollektionen af lyseholdere til juletræet, ornamenter, juletræsstjerne og kalenderlys.

1997: - I juleuroen fra 1997 har designeren Finn Næss-Schmidt illustreret den velkendte skandinaviske juleanekdote om nisserne, der bor på loftet. Her dansende og syngende om det flotte juletræ, siger Nicholas Manville. Foto: PR

2000: - Millennium-juleuroen er designet af smykkedesigner Regitze Overgaard, der har arbejdet tæt sammen med Georg Jensen siden 1987. Juleuroen er formet som et hjerte, der med et væld af dryssende stjerner bringer associationer til julens smukke nattehimmel og stjerneskud, siger Nicholas Manville. Foto: PR

2013: - Den danske tøjdesigner Malene Birger designede i 2013 årets juleuro. Under designprocessen boede hun i Las Palmas på Mallorca et stenkast fra byens katedral. Her så hun dagligt ud på englene, der smukt dekorerer katedralens tag. Det gav hende inspirationen til juleuroens motiv med den flyvende engel, siger Nicholas Manville. Foto: PR

2014: - Juleuroen fra 2014 er skabt af kunstneren Karen Bit Vejle, som er mester i papirklip. Uroens motiv viser misteltenen, som pynter mange døråbninger i december. Og den er et symbol på traditioner som julekysset under mistelten, siger Nicholas Manville. Foto: PR

2018: - Dette års juleuro er designet af svenske Monica Förster og viser en smuk vinterfugl, der balancerer forsigtigt på en tråd under en misteltengren, der er ophængt i omridset af et fuglehus. Uroen hænger i et rødt eller grønt bånd, og når den bevæger sig, kommer det lille tableau til live, siger Nicholas Manville. Foto: PR