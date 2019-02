Til foråret har virksomheden Gamle Mursten eksisteret i 16 år. Direktør Claus Juul Nielsens mission om at rense og genbruge gamle mursten og samtidig spare miljøet for tonsvis af CO2-udledning er fuldført. Materialet løber han ikke tør for, efterspørgslen er stigende, og drømmen om flere fabrikker i Danmark og i udlandet lever.

Historierne ligger i store bunker i Tved lidt uden for Svendborg. Nogle af dem er blevet renset og pakket i pæne stabler, klar til at få et nyt liv i en ny sammenhæng. Andre ligger, som de kom. Ustrukturerede og fulde af gammel mørtel, men stadig værdifulde.

Gamle mursten fortæller nemlig altid en historie. Det så Claus Juul Nielsen i hvert fald for snart 16 år siden, og i 2003 etablerede han derfor virksomheden Gamle Mursten i Svendborg. Produktet er rustik æstetik og historisk sjæl til nye, danske byggerier i form af gamle mursten fra nedrivninger.

- Vi giver murstenene et liv mere. Det, jeg holder mest af ved produktet, er, at det er så langtidsholdbart. Det er ikke grøntsager, der forgår. Hvis vi ikke dummer os gevaldigt, er den her virksomhed her også om 100 år, siger Claus Juul Nielsen og bukker sig ned for at samle en mursten op.

Lige nu kommer fabrikkens mursten - med historierne - fra TDC i Odense, vandværket ved Søndersø på Sjælland ejet af HOFOR, gamle DSB-bygninger på Otto Busses Vej i København og fra diverse genbrugsstationer, som Gamle Mursten er på kontrakt med.

- Nogle gange er det let at få aftalerne på plads på byggepladserne. Andre gange er nedbryderen allerede godt i gang med at ødelægge murstenene, og det er virkelig ærgerligt, konstaterer Claus Juul Nielsen.

Men når det lykkes, når bygningen er blevet miljøscreenet for miljøforurenende stoffer, når bygningen nedrives selektivt, og når nedriveren ikke kører oven i murstenene bagefter - ja, så står Claus Juul Nielsen med et holdbart håndværk i hånden. Murstenene indeholder ler og kun ler, og ofte kommer de fra byggerier, der stammer fra 1900-1955 brændt i en gammel ringovn med en robusthed og et farvespil, som efterspørges af både det private og erhvervslivet.