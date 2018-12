Hjemme hos entertainer Trine Gadeberg: I år skal julen være levende

Entertainer og sanger Trine Gadeberg har haft et vanvittigt år, hvor hun både har fået den fornemme anerkendelse at blive Årets Dirch og samtidig oplevet den sorg pludselig at miste sin mor og fire måneder senere også sin svigermor. Den 49-årige sanger, skuespiller og tekstforfatter insisterer på at tale om savnet, og hjemme i bungalowen på Amager er det også svært at undgå, for alene i passionen for at indrette havde hun et særligt bånd til sin mor.

Mens Trine Gadeberg løb rundt ude på Amager Fælled, sang hun af sine lungers fulde kraft.

"Find your grail. Fiiiind your grail."

Sammen med sin datter, der ville på musikgymnasiet Sankt Annæ i København, var sangerinden og entertaineren med de vestjyske rødder rykket fra huset i Kolding til sin mand Kasper Le Fevres lejlighed på Amager.

- Det var simpelthen så svært for mig at bo i lejlighed. Jeg skulle synge "Spamalot" på Odense Teater, og det kræver noget af en stemme, men jeg kunne ikke træne i lejligheden, for underboen syntes ikke, det var interessant. Og Andrea skulle læse til eksamen i musik, men kunne ikke spille klaver derhjemme. Det gik ikke. Så gik vi en tur og fandt det her, siger hun.

"Det her" er en 100 kvadratmeter stor gulstens-bungalow fra 1930 med lysindfald fra alle sider, tæt på Amager Strand og med både etageejendomme og mondæne villaer i nabolaget.

En base, der er indrettet til to kunstnere, to bomuldshunde, to katte, to karrierer og to mennesker, der på én gang har haft et horribelt og forrygende år.

Sangerinde, komiker, Pyt-nisse, entertainer og revykunstner Trine Gadeberg veksler ud og ind mellem vestjyske gloser så drevne, at de må have slæbt jord med ind på plankegulvene, rigsdansk, komik og københavnsk sprogtone så syngende, at man smager parodien.

Hun kommer lige fra psykologen. Med en levende adventskrans og træstammer, der skal skæres i hapser.

- Det har været et lorte-år, men samtidig er det i år, jeg har fået alle nomineringerne. Det er så mærkeligt. Jeg er blevet Årets Dirch, og jeg ville bare have haft min mor til at opleve det, siger hun.