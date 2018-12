Hjemme hos blomsterdekoratøren: Julepynt er mere end gran og nisser

Blomsterdekoratør Charlotte Franke inddrager naturen i sine dekorationer og er ikke bange for materialer, som andre opfatter som affald. Hun viser her, hvordan man kan bruge planter og blomster, når man pynter sit hjem op til jul.

Grene fra et væltet grantræ fundet i skoven kan med et par glaskugler og stjerner blive en fin og minimalistisk juledekoration.Julen behøver ikke nødvendigvis betyde nisser, røde julestjerner og grandekorationer. Man kan sagtens bruge andre materialer til at pynte sit hjem til jul.Vi har bedt blomsterdekoratør Charlotte Franke fra Svendborg vise, hvordan hun dekorerer sit hjem med planter og blomster.Selv er hun ikke meget til den klassiske julepynt.- Julestjerner får ikke lov at komme inden for min dør. Jeg kan ikke lide julestjerner. De er for voldsomme til mig, siger hun.Hun anbefaler, at man prøver at se tingene på nye måder, og man skal ikke være bange for utraditionelle materialer og sammensætninger.- De fleste tænker nok, at jul er gran, mos og kogler og bestemte farver som rød, hvis, sølv, guld og grøn, siger Charlotte Franke.

Blå bog Charlotte Franke er 48 år og selvstændig blomsterdekoratør.



Hun har primært opgaver for kontorer og virksomheder, men bliver også booket af private. Derudover underviser hun på kurser og workshops og har de seneste 10 år været en del af Odense Blomsterfestival.



Hun er gift med Morten Heide, der er sømand, og sammen har de en søn og en datter, der begge går i gymnasiet.



Familien bor i vestre bydel i Svendborg.

Juleborde er tit ret fyldte, og derfor er det en fordel med flere mindre borddekorationer i stedet for én stor. Her har Charlotte Franke brugt eucalyptus, orkideer og " safarimix", men blomsterne kan varieres i det uendelige. Foto: Vibeke Volder

Drysser ikke Den tankegang vil hun gerne udfordre, og derfor bruger hun selv materialer, andre måske vil tænke er affald. For eksempel grangrenene, hun fandt på en gåtur i skoven.- De lå bare i skovbunden og var i forrådnelse. Et juletræ behøver ikke nødvendigvis være rødgran eller nobilis. Og det her drysser ikke, siger hun med et glimt i øjet.Grangrenene er monteret på fødder af beton, så de ikke vælter, og har fået plads i vinduet ved familiens spisebord.Et andet eksempel på "affald" brugt som dekoration er stængler fra skræppeblade, der ofte vokser langs åløb. Om efteråret klasker bladene sammen, og stænglerne bliver bløde og slatne og forgår i løbet af vinteren. Charlotte Franke har samlet en bunke, som hun har snoet om en krans og ladet tørre. I midten af kransen har hun sat en ameryllis.- Man skal binde kransen, inden stænglerne tørrer, for når de er tørre, bliver de helt stive, siger hun.

Borddekorationerne er lavet af lakridsstænger, der er sat sammen med en strips. Mellem lakridsstængerne er små reagensglas, der kan fyldes med vand, så blomsterne holder sig friske. Foto: Vibeke Volder

Nej til reklamebranchen Charlotte Franke er 48 år og bor med sin mand og to børn, der begge går i gymnasiet, i det vestlige Svendborg. Familien har boet i den klassiske, hvide murermestervilla i 20 år, og de satte den totalt i stand, da de flyttede ind.- Det er stort set kun væggene og vinduerne, der er originale, fortæller Charlotte Franke.Hun har altid vidst, at det var den kreative vej, hun skulle gå.- Jeg var i praktik i en blomsterbutik i 9. klasse og fik efterfølgende et eftermiddagsjob. Jeg ville egentlig havde været i praktik hos en kurvemager i Odense, men han ville ikke have praktikanter, og så var en blomsterbutik min andenprioritet, forklarer blomsterdekoratøren.Hun oplever, at der i dag er et helt andet fokus på kreativitet, end der var før i tiden.- Dengang skulle man være fornuftorienteret og tage en uddannelse, hvor man kunne være sikker på at tjene penge. Den kreative branche var mere usikker, siger hun.Derfor gik hun i gang med at læse en hf, da hun var færdigudlært, og overvejede at søge ind i reklamebranchen, men det blev for "skrivebordsagtigt". Hun var nødt til at lave noget, hvor hun kunne bruge sine hænder.- Jeg har altid været glad for natur og blomster, så det var naturligt, at det var det, jeg skulle lave.

Dekorationen er lavet af lotuskapsler, der blev i overskud fra Charlotte Frankes værksted. De er tørrede, farvet mørkerøde og stukket ind i en oasisikugle. Foto: Vibeke Volder

Plads til kreativitet Selvom naturen fylder meget i Charlotte Frankes arbejde, er hun ikke bange for at ændre på den. For eksempel har hun malet grankoglerne i sin ellers forholdsvis klassiske juledekoration grønne.- Ellers kan det godt blive brunt og kedeligt at se på. Og når den har stået inde i en varm stue i en måned, bliver den meget mat, siger hun.Kærligheden til farver kommer også til udtryk i hjemmets indretning. Det ses blandt andet på den gule lænestol ved siden af brændeovnen, der er Charlotte Frankes favorithjørne i stuen.Datteren Katrine har arvet sin mors kreative evner, og derfor hænger hendes værker side om side med legesyge malerier af blandt andre Henry Heerup.Charlotte Franke oplever, at grænserne for, hvordan man dekorerer sit hjem, har rykket sig.- I mange år havde man én farve, der var årets julefarve, og hvis man ikke købte den, så var man helt yt. Nu tror jeg folk ser på, hvad de har af farver i deres hjem, og bruger det som udgangspunkt, fortæller Charlotte Franke.

Det handler om at bruge planterne i forskellige stadier. Disse lotuskapsler nåede Charlotte Franke ikke at bruge, imens de var friske, men de er også meget dekorative, når de er tørre og malet mørkerøde. Foto: Vibeke Volder

Enkel og rustik Charlotte Franke, der stammer fra Odense, er udlært i 1990. Efter at have stået i blomsterbutik og undervist på binderilinjen på den daværende Gartnerskole i Odense, slog hun sig for 10-12 år siden ned som selvstændig.I dag laver hun bestillingsopgaver, primært for virksomheder og kontorer, men også for private. Hun underviser på kurser og workshops, og derudover har hun de seneste 10 år været en aktiv del af Odense Blomsterfestival.Hun beskriver sin stil som "natur, rustik og enkel".- Det er sjældent, jeg putter mange forskellige ting i en dekoration. Det handler om at vælge ud og skabe kontraster, siger hun.Mange af de ting, hun bruger, er hun selv ude at samle i naturen, og da familien fældede et gammelt æbletræ i haven, indgik de karakteristiske, krogede æblegrene i mange af Charlotte Frankes dekorationer.Derudover går den runde form igen i flere af hendes dekorationer. Både i kuglen lavet af små grankogler i vindueskarmen og i en dragende dekoration af tørrede lotuskapsler, der er malet røde og stukket ind i kugle af oasis.

Tendenser går igen Hun finder blandt andet inspiration på sociale medier som Facebook og Pinterest og ved at kigge mod andre brancher.- Det kan være arkitektur og mode. Jeg kigger meget på, hvilken farve biler vi køber for tiden, hvordan interiøret ser ud, hvilke materialer ting er lavet af, og hvilke farver man bruger. Der er lidt nogle bølger i, hvad det er folk går efter. Det er ikke den dybe tallerken, der bliver opfundet hver gang, forklarer hun.For eksempel er det i år blevet populært at binde adventskranse af tørrede blomster.- Vi kommer igen til at se den type kranse, jeg lavede rigtig mange af, da jeg var elev. Med statice og evighedsblomster. Men jeg håber da, de får en lidt anden vinkel, så det ikke er en fuldstændig kopi.Charlotte Franke oplever, at planter og blomster i dag får lov at spille en helt anden rolle, end de gjorde tidligere.- Den grønne bølge med at indrette med grønne planter er eksploderet de seneste år. I 1990erne var det helt yt med planter, der brugte man ikke mange grønne planter. I dag er det jo flere, jo bedre, siger Charlotte Franke.Derudover er vi blevet mere bevidste om bæredygtighed og om at bruge naturen. Det afspejler sig også i typen af blomster og planter, vi efterspørger. For eksempel er skødesløse markbuketter og grøftekantsbuketter populære.- Man bruger naturen, som den ser ud, så den ikke er meget omformet. Og man bruger de ting, der er omkring én, i stedet for at få det sendt fra fjerne lande, siger Charlotte Franke.

Grene og rød-orangebær samlet i naturen gør det ud for en simpel, men stemningsfuld dekoration. Foto: Vibeke Volder

Advenstkransen er bundet af mos og kogler, som Charlotte Franke har farvet grønne. Øverst ligger en grangren, der er nem at skifte ud, når den bliver for tør. Foto: Vibeke Volder

Charlotte Franke er ikke bange for at ændre på naturens farver. Foto: Vibeke Volder

Modsat før i tiden må planter i dag godt fylde. - I 1990'erne var det helt yt med planter, siger Charlotte Franke. Foto: Vibeke Volder

Dekorationen er lavet af massevis af små kogler, der er formet til en kugle. Foto: Vibeke Volder

Maleriet med blå ramme er malet af Charlotte Frankes datter, der har arvet sin mors kreative evner. Resten er Henry Heerup. Foto: Vibeke Volder

De dekorationskugler har Charlotte Franke fået lavet til en juleudstilling. De var så populære, at hun fik lavet nogle flere efterfølgende, og kuglernes dekoration kan varieres i det uendelige. - Men husk at fæstne dem, hvis de skal ligge ude, så de ikke flyver rundt, når de blæser, siger hun. Foto: Vibeke Volder

Charlotte Franke bruger vinbindertråd til at fæstne fyrregrenene til kuglerne. Vinbindertråd er ståltråd med papir uden om, så de er mere skånsomme end almindelig ståltråd. Foto: Vibeke Volder

Charlotte Franke har ikke lyst til at banke som i sin hoveddør, og derfor får både husnummer og krans lov at stå på trappen. Foto: Vibeke Volder

Der behøver ikke være hjerter, før man tænker jul, for rød er en af de klassiske julefarver. Foto: Vibeke Volder

Charlotte Frankes favorithjørne i stuen er den gule lænestol ved siden af brændeovnen. - Hvis jeg sidder i sofaen foran fjernsynet, falder jeg i søvn, griner hun. Foto: Vibeke Volder

Kransen er lavet af tørrede stængler fra skræppeblade, som Charlotte Franke har fundet langs et åløb. Kransen er bundet, mens stænglerne var bløde. Øverst er en ameryllis, der venter på at springe ud. Foto: Vibeke Volder

Familien har boet i villaen i 20 år og har selv sat den i stand. Det er stort set kun vægge og vinduer, der er originale. Foto: Vibeke Volder

Charlotte Franke er 48 år og mor til en søn og en datter, der begge går i gymnasiet. Foto: Vibeke Volder

Charlotte Franke har fundet grangrenene i skovbunden. De er monteret på en fod af beton og fungerer nu som et minimalistisk juletræ i vindueskarmen. Foto: Vibeke Volder