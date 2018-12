Hele landet kom til outdoorjul på Sydfyn

Gæsterne begyndte at ankomme til shelterne først på eftermiddagen 24. december. Fra Langeland, København og den længst rejsende fra Frederikshavn-området. 22 personer, som ikke havde andet tilfælles, end at de havde tilmeldt sig en anderledes juleaften og har en forkærlighed for outdoor-aktiviteter. De havde alle sammen meldt sig til begivenheden på Facebook. Eventen hed "Udendørs voksenjul ved Millinge Klint", og manden bag begivenheden hedder Michael Hegner.

Han fik idéen til at arrangere en jul i utraditionelle omgivelser for folk, som af vidt forskellige årsager havde lyst til at holde jul på en anden måde, end de fleste gør.

- Jeg fik idéen, fordi jeg to år forinden havde holdt jul ved Millinge Klint med min bror. Jeg er ikke det store julemenneske og havde lyst til at prøve noget andet, og det var en god måde at komme tæt på hinanden og nyde roen. Julen kan ofte blive lidt forhastet, og jeg tror, mange føler, at der går noget nærhed tabt, når julen skal gå så stærkt, fortæller han.

Derfor oprettede han begivenheden på Facebook, hvor alle var velkomne til at melde sig til. Michael Hegner regnede ikke med, at ret mange ville melde sig til, men allerede en uge efter havde en god håndfuld tilmeldt sig.

At kalde dem gæster er heller ikke helt korrekt, for Michael Hegner var ikke en egentlig vært. De tilmeldte planlagde en menu i fællesskab, og alle tog noget med hver især.

- Det var vigtigt for mig, at det ikke blev et millimeterdemokrati, hvor alle skulle bidrage med præcis lige meget. I stedet var der lagt op til, at man kunne tage det med, man havde lyst til, og det endte med, at vi havde rigeligt med julemad, siger han.