Haven: Tandbeskæring af hortensia

Husker du historien om hortensiatyve, der i nattens mulm og mørke sneg sig ind i folks haver og stjal deres hortensia? Det var især forsidestof i 2013 for igen at dukke op, men i mindre omfang, i 2016.

Beretningerne om tyve, der angivelig brugte hortensiastængler til at udvinde euforiserende stoffer, var så massive, at Fyns Politi sendte en pressemeddelelse ud. Den anmodede borgerne om udelukkende at kontakte politiet om tyveri af hortensia, såfremt man havde set mistænkelige personer eller spor efter samme i sin have.

Politiet skrev i en pressemeddelelse 14. december 2013, at man de seneste tre år have modtaget så mange anmeldelser, at nu måtte det stoppe. Politiet fortæller i samme meddelelse, at skulle man gå i den forvildelse, at tyve udvandt stoffer, som man kunne ryge for at få en rus, så ville det være forbundet med livsfare.

Det skyldes, at der er stoffer i planten, der ved varme kan frigive blåsyre. Syren er den samme slags syre, som spioner havde indbygget i tænderne under anden verdenskrig i tilfælde af, at de skulle blive fanget og var nødt til at begå selvmord.

Ud over at historien florerede i 2013, var beretningerne også stof i aviserne i 1960. Det kunne en læser fra Stevns fortælle til TV2. Også i engelske aviser kunne man læse om hortensiatyve, der ikke efterlod spor.

Både harer og rådyr elsker hortensia, og da historierne altid dukker op her i vinterperioden, er det jo en nærliggende teori, at harer eller rådyr har været på spil i deres søgen efter alternativ føde. Det er også den konklusion, fagfolk og efterforskere er nået frem til.