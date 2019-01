Haven: Stærk sol, stærk frost, stærk chili

Nu begynder så-sæsonen, og chilier er blandt de første, der skal sås.

I mit nabolag lå engang et gartneri. Ejeren blev kaldt Agurkepeter. Han hedder Peter, og tilføjelsen "agurke" fik han selvfølgelig, fordi han dyrkede agurker. Peter er kendt i gartnerkredse, men ikke landskendt. Hvis han havde ønsket at være landskendt, skulle han, ligesom musikeren Claus Pilgaard gjorde, have dyrket chili og spist dem foran et bredt publikum. Chili Klaus startede omkring 2006 med at dyrkede tomater. Han syntes dog, at tomater lugtede for meget og gik ifølge Wikipedia i 2013 over til at dyrke chili. Kort efter høsten i august uploadede han sin første chili-relaterede video på Youtube. Samme år blev han inviteret i studiet i "Go' aften Danmark", hvor han sammen med værten Mikkel Kryger Rasmussen smagte en chili, som han selv havde dyrket. Claus var under udsendelsen meget mærket af chilien, og det tog ham et halvt døgn, før han var kommet sig over effekten. I december 2014 inviterede han den brasilianske tv-vært Bruno De Luca til en smagning. Luca skulle blot lave et indslag til et rejseprogram. Det endte med, at Luca måtte en tur på Århus Kommunehospital. Herefter blev Claus for alvor kendt og har i dag sit eget brand med diverse produkter. Han har ændret begyndelsesbogstavet i navnet Claus til K og kalder sig nu Chili Klaus, og der er ingen tvivl om, at Chili Klaus har en stor del af æren for, at danskerne for alvor har fået øje for chili. Claus har da også fået en række priser for sin indsats for chiliens fremme.

Før du planter Pot om flere gange. Jo mere jord, planten har, desto større bliver den, men jo længere tid tager det også, før du kan høste. Plantning i potter betyder også, at du kan tage planten ud, når det er meget varmt, og du kan isolere den, hvis den skulle blive angrebet af lus.Væn planterne gradvist til at komme ud. Måske et par timer om dagen. Sæt dem ud, når jordtemperaturen i dit drivhus er 16-20 grader. Dæk eventuelt i starten med fiberdug om natten og på kølige dage. Husk, chilier vil have alt det lys, de kan få. Klem dem ikke ind mellem to tomater. Nip de første syv-otte blomster af.



En plante skal have seks-syv blade for at kunne udvikle gode og sunde frugter. Det tager en smule tid. En god forgrening gør samtidig buskene bredere. Det opnår du ved at nippe over et bladhjørne i takt med, at planten vokser.

Kattejammerrock Selv har jeg aldrig været helt vild med chili og slet ikke de stærke. Jeg kommer til at lyde som en syg kat, når jeg prøver. Derfor er det mest peber, jeg har dyrket. Peber og chili er samme art, men forskellige varianter. Nu er det jo heldigvis ikke mig alene, der bestemmer, hvad vi skal dyrke, og da min kone elsker chili, får chilier selvfølgelig en plads. Det er jeg ikke ked af, for faktisk nyder jeg at dyrke chilier, alene på grund af de mange varianter, former og farver. Mens min kone gerne vil have planterne væk efter høst, prøver jeg at værne om de planter, der giver de smukkeste former, ved at gemme dem. Chilier, og især de stærke, har en ret lang udviklingstid, og skal man starte forfra med såning, er det nu, man skal i gang. Jeg skal selvfølgelig prøve noget nyt, men også have tjekket de overlevende.

Smerten Det er ikke smagen, der er stærk i en chili, det er smerten.Ved spisning frigives nogle stoffer kaldet capsaicinoider. De er ugiftige og forholdsvis uskadelige for mund og mave, men munden er meget følsom, og nerverne her reagerer med en kraftig smerte på stofferne.



Forskellige varianter af capsaicinoider sætter sig forskellige steder. Nogle mærkes i munden, mens andre mærkes dybt nede i svælget. Man kan faktisk også lugte, om en chili er stærk, og er man bange for, at den er for stærk, kan man skære den halvt over og først prøve at føle styrken med næsen. Det er et godt råd, især når man skal teste en Havanna-chili, der er verdens stærkeste chiligruppe.



Generelt bliver man også "høj" af at spise chili. Når kroppen påvirkes af smerte, frigives endorfiner, der sætter blodcirkulationen i vejret, og nogle begynder at svede. Det er næsten som at tage en rask løbetur, eller det gys, man får, når man er vinterbader. Styrken i chilien afhænger af dens modenhed og sort. Den er stærkest ved stilken og mildest i midten. Styrken sidder mest i frøstolen og vægge, altså der hvor frøene sidder fast.



På de stærkeste chilier kan man ligefrem se det gule, stærke stof som små dråber. Selve frøene indeholder kun fem procent af chiliens styrke. Hvis man fjerne frøstolene og de hvide vægge inde i frugten, forsvinder 80-90 procent af chiliens styrke.

Røde klokker Der er to teknikker til at holde liv i planterne. Det er ganske almindelig tilstand og dvaletilstand. Dvaletilstanden er den samme, som når georginer og mange andre af vores kendte haveplanter, der ikke tåler frost, sættes frostfrit og køligt. Jeg klipper mine chilier ned, så der kun er omkring 15 centimeter over jorden. Planten stilles køligt i et lyst, isoleret skur og får en smule vand af og til samt en enkelt gang lidt næring. Det er vigtigt, at den står et sted, hvor der kan luftes ud. Når foråret kommer, bringes den ud igen. Nu skyder den på ny, og fordi roden er intakt, kommer der tidligere blomster på planten. En enkelt stor plante, af sorten "Bishops Crown" med røde klokker, har jeg sat ind i almindelig tilstand. Planten står i mit badeværelse, hvor der er tilpas lunt. Den står i en karm uden gulvvarme i selve karmen, men helt tæt mod vinduet, hvor temperaturen ikke når over 20 grader. Inde i varmen skal den have mere vand, men stadig med måde.

Sådan dulmer du smerten Det smertelige stof i chili er ikke opløseligt i vand, men lægger sig i perler på vandet. Derfor fanges stofferne ikke af vand, men af olie, fedt og alkohol. Drik øl eller spis mælkeprodukter, banan eller kartoffelmos.

Såning Når jeg sår, bruger jeg så-jord. Frøene presses ned, så de har kontakt med jorden. Herefter lægges en halv centimeter så-jord over. Jeg vander jorden, før jeg sår. Temperaturen, hvor potterne står, skal være høj. Gerne 25-30 grader. Jeg dækker med plasticpose for at holde en god luftfugtighed. Især når solen bager, løfter jeg lidt op i posen for at lufte ud. Alt efter sort tager det mellem fem og 20 dage, før der er spirer. Tager det mere end seks uger, kommer der intet. Bruger man frø af egen produktion, skal de altid tages af en fuldmoden frugt. De købte frugter er ikke fuldmodne, når de plukkes. Frøene skal have lys, når spiren kommer frem. Under spireprocessen er det ikke nødvendigt. 14 timer om dagen er kravet. Det kan man ikke få i januar og februar. Her skal der kunstigt lys på dine spirer. Neonlys farve 80 eller LED-lys er bedst, men alt andet er bedre end ingenting. Når spirerne er kommet frem, sættes temperaturen ned til 20 grader for at få planterne mere kompakte. Det er vigtigt at vande forsigtigt, så jorden ikke er dyngvåd. Hellere grundigt og så lade planten tørre ud, så den hænger med bladene.

Haven lige nu Hvis du vil så stauder, er det godt at gøre det nu. Mange frø skal have en kuldeperiode, før de kan spire.Gemmer du æbler, så husk at tjekke dem. Rådne æbler smitter hurtigt de øvrige.



Har du rosenkål, så sørg for, at stokken ikke står løs. Løse stokke giver løse hoveder.

Jo mere jord planterne har, jo bedre udbytte får man. Det kan dog være en stor fordel at plante i store potter, der kan flyttes ud, hvis planterne angribes af lus. Det gør det lettere at få planten renset for lus. Foto: Grøn Kommunikation