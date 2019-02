Haven: Klar til foråret

Byt frø

Danmarks absolut største forening for frøsamlere hedder Frøsamlerne og blev stiftet i 1987. I øjeblikket har foreningen 713 medlemmer.Foreningens hjemmeside, www.froesamlerne.dk , er værd at kaste et blik på. Her kan du blandt andet finde lister over frø, som du måske kun havde drømt om fandtes.Foreningen holder også kurser for begyndere.Især er det en kunst at undgå, at frø ikke krydses med uønskede planter.Frølisten omfatter over 600 sorter. Ingen er F1-sorter.Foreningen samarbejder med Nordisk Genbank, der sikrer, at sorter, der er over 50 år, ikke går tabt.Køb frøKøber du frø, er det en god idé at læse bag på posen. Her vil du typisk kunne læse holdbarhed, spiringsevne i procent, om frøene skal forkultiveres og afstand mellem de enkelte frø, sådybde plus en række konkrete oplysninger, som er værd at sætte sig ind i.Skal frøene forkultiveres, kan det betale sig at købe en så- og priklejord. Den er ikke steril, det skal jord ikke være, men den er fri for ukrudt og har en tilpas drænende funktion.