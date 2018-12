Haven: Havens kæmper - et kæmpe arbejde

Havearbejde ved vintertid kan sagtens give varmen.

Vi er nået til den første vintermåned. Bliver den mild, har jeg ikke tænkt mig at gå i hi. Ganske vist siger man, at haven pakkes ned, når vi når frem til den første vintermåned. For nogle sker det allerede i november. Jeg har det lidt anderledes. Der pakkes lige så meget ud, som der pakkes ned. Det skal forstås på den måde, at er det sene efterår og de første vintermåneder milde, og det har de været i mange år, så får jeg lavet rigtig meget i haven netop nu. Forrige uge skrev jeg om skvalderkål. Når staudebedene er fyldt med den slags, er det et af de større projekter, der passende kan arbejdes med i efteråret, ja, et stykke ind i vintermånederne. På det tidspunkt, hvor stauderne er i hvile, kan de tåle at blive gravet op. For mine stauders vedkommende var filtreringen mellem skidt og kanel dog så omfattende, at de røg på genbrugspladsen. Alligevel er der meget arbejde med at få kål og stauder fjernet, jorden siet og med at få alt det, der ikke skal være der, kørt væk. Det giver i den grad varmen, og det passer jo ganske godt, når temperaturen ikke er så høj. Om sommeren står det hele i kø for at blive høstet, vandet eller nusset. Om vinteren kommer der ro på. Selv tiden går langsomt, og så når man det hele.

Tips Vurder først, om træet har en tykkelse og højde, som du kan håndtere.Sørg for sikkerhedsudstyr, især til hovedet. En cykelhjelm er bedre end ingen hjelm.



Gran og til dels birk er normalt nemme at fælde.



Ask kan ved fældning opføre sig ved at springe. Her kan ikke anbefales selv at fælde store træer.



Fæld ikke store træer i blæsevejr. Vinden kan få træet til at falde andre veje.



Del fældningen i flere omgange, så højden reduceres i trin.



Et vigtigt redskab er et stærkt tov, der bindes så højt som muligt over det snit, man laver.



Brug en japansav, når du arbejder i højden. Den kan sagtens klare ret tykke stammer.



Sav så mange tunge grene af som muligt, inden du lader stammen vælte helt.



Er du ikke i stand til at fælde et stort træ, så få andre til at fælde det. Du kan spare mange penge ved selv at save det op.



Se naturstyrelsens video om fældning af træer på kortlink.dk/vwh3.LovgivningDet er tilladt at fælde sine egne træer, uanset størrelse, men du skal sikre dig, at træet ikke kan falde ind i naboens ejendom, drivhus eller tilsvarende.



Får du andre til at fælde dine træer, skal de som minimum have en ansvarsforsikring. Er du i tvivl, om det er dit ansvar, så kontakt dit eget forsikringsselskab.

Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Det er dog ikke det, der er hensigten med at binde et tov i en gran, der skal fældes, men mere for at få den til at lande så præcist som muligt. Foto: Grøn Kommunikation

Nye vinkler Vinteren er til haveomlægninger eller måske bare justeringer. Det er nu, man kan se strukturerne i haven, de store linjer, der skaber havens karakter. Man får øje på ting, som man ellers ikke får øje på, når det hele gror. Hækken, der er blevet alt for bred, det hyggelige hjørne, der er knap så hyggeligt om vinteren, eller man ser noget, der skulle have været lavet om, men som man ikke fik gjort noget ved, da sommeren fløj af sted. Når en have som min er over 40 år, er der også træer, der er blevet for store. Det er hovedsageligt graner og birk, der ender med at blive alt for høje. Det er ikke sikkert, at de nødvendigvis er for høje for mig, men jeg skal også leve i fred og fordragelighed med mine naboer, og skygger træerne så meget, at de nærmest ødelægger naboens eller naboernes haver, skal det løses. At få høje, generende træer som nabo er jo næsten som at få en grusgrav eller en ny motorvej i sin baghave. De larmer måske ikke, men de kan gøre sommeren betydeligt kortere, så man nærmest har vintermørke hele året. Det er ikke rimeligt. Træer og hække er da også det, der fører til flest nabokonflikter. At fjerne skvalderkål eller fælde et træ kan på hver sin vis være en uoverskuelig proces. Men kast dig ud i det. Det skaber nye rum, nye oplevelser, nye muligheder. Man skal bare være to om at fælde træer af sikkerhedsmæssige grunde, men også fordi det går lettere, når man er to, og både kvinder og mænd kan være med. Det kræver faktisk ikke den store fysik. Kun at man tænker sig om.

Haven lige nu Stedsegrønt som gran, enebær og buksbom kan beskæres i december.



Gør foderbrættet grundigt rent med varmt vand og sæbe af hensyn til smitte af sygdomme.



Vinterbeskær vin. Afstanden mellem sidegrene på en hovedgren skal være 30 centimeter, og sideskud på hovedgrenen skal skæres ind til en knop. Længden af hovedgren reduceres med to tredjedele.

Hvis du saver en kile i træet, vil træet falde i den rigtige retning. Foto: Grøn Kommunikation

Tungen lige i munden Jeg har sammen med min kone fældet flere store graner både i min egen have og i andres. Det er ikke særligt vanskeligt. Jeg vil nødig stå på en syv meter høj stige, men at stå syv meter oppe i et grantræ er noget helt andet. Her er masser af tykke grene at stå på og meget at holde fast i. Det kan være en god idé lige at klatre op og ned et par gange, så man opdager, hvor let og sikkert det faktisk er. Først sætter jeg en stige op ad stammen. Den når måske tre til fire meter op. Så kravler jeg på træets indbyggede stige et par eller tre meter videre, og så er jeg pludselig fem til syv meter oppe. Lad os antage, at træet er ti meter. Jeg har et tov med, som jeg binder rundt om træet så højt, som jeg nu kan nå. Tovet når ned til jorden og fortsætter et godt stykke hen ad jorden. Er tovet bundet syv meter oppe i træet, kravler jeg nu to meter ned. Her tager jeg min japansav, der er en lille, men effektiv håndsav, og saver ind i halvdelen af stammen i den modsatte side af, hvor træet skal falde. Nu er det bare at kravle ned og sammen med min viv hale i tovet. Ved trækket knækker stammen, hvor der er savet ind i den, og den lander ret præcist, hvor den skal. I nogle tilfælde vil det oversavede stykke hænge ned ad den nederste del af resten af stammen som et hængsel. Så er det op i igen og save det, den hænger i, helt over. Nu er højden reduceret så meget, at man kan save resten over fra roden. Sav en kile ud på den side, træet skal falde til. Start med et skråt snit fra oven og nedefter cirka en tredjedel ind i træet. Læg derefter et vandret snit ind. Nemmest er det selvfølgelig med en motorsav, men håndsaven er sundere. Inden jeg saver, tager jeg dog en tur op i det nu afkortede træ og binder et tov helt oppe i toppen. I takt med, at jeg kravler ned igen, saver jeg alle grene over mig af. De kan godt være store og rimelig tunge og kan tvinge træet i andre retninger end tænkt. Det eliminerer man, når grenene fjernes inden det endelige dødsstød.

Trin 1. Der er savet godt halvdelen ind i stammen et stykke fra toppen og bundet et tov i så langt oppe som muligt. Foto: Grøn Kommunikation

Trin 2: Træets højde er nu reduceret ved at trække i tovet, så stammen knækker, hvor der blev savet ind med japansaven. Grenene er savet over på vej ned ad træet. Foto: Grøn Kommunikation

Trin 3: Fældet. Det sidste stykke fældes, og arbejdet består nu i at save træet i mindre stykker, så det let kan flyttes væk.

Det er altid godt at være to om at fælde træer. Selv om den ene ikke er så aktiv, så er der altid en, der holder øje. Foto: Grøn Kommunikation

Der er langt op. Foto: Grøn Kommunikation