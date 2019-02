Går man i gang med en hård beskæring af et gammelt træ, fordi det blev alt for højt, ender det ofte med et hav af lodrette vanris. Træet lukker kronen og bliver tættere end før, du skar. Det vælter op med nye skud, kaldet vanris. Så snart der dukker et vanris op, skal det rives af. Klipper man dem af, kommer de igen. Ofte kræver det en stige for at nå op, og så bliver det ikke gjort. Det hele kører i en ond cirkel.

Selv om der er mange fordele ved, at frugttræerne ikke er for høje, så vælger jeg en lettere og meget simpel beskæringsteknik end den, der anvendes i plantagerne.

Frugtavlernes beskæringsteknik kaldes sporebeskæring. Sporebeskæring giver et højere udbytte, og ved jævnligt at beskære kan man også holde træerne i en fornuftig højde.

I min have har jeg et par gamle æbletræer. De er krogede, har visse steder kræft, men ellers er de sunde i forhold til deres alder. Jeg er ganske godt tilfreds med udbyttet, for de giver rigeligt, selv om de ikke egentlig beskæres, som man gør det i frugtplantagerne. Her går man til den med en systematisk og en ret omstændelig beskæring, som slet ikke er egnet for travle havefolk.

Foretrækker du at sporebeskære dit træ, skal du lægge mærke til, at et æbletræ har langskud og kortskud.Langskud kommer både i form af top- og sideskud og er træets lange tilvækst, der skal få det op i lyset i konkurrence med andre træer. Det andet begreb er kortskud. Kortskud er få centimeter lange med en eller flere knopper og sidder ofte nederst på sidste års langskud som en form for knop, der senere vokser ud. For at holde træet i en fornuftig højde, kan man vælge, at nye langskud skæres tilbage til fem centimeter. Skær generelt så lidt som muligt. Husker du det, slipper du for en masse bøvl. Det er først, når du er begyndt den store beskæring, at besværlighederne starter. Skær ikke grene væk med tykke knopper. Det er blomsterknopper, der giver æbler.Beskær altid i en tør periodeDen nemme måde at få lys og luft i kronen er at bruge et ørnenæb/grensav og fjerne nogle få store grene ved basis. Vil du fjerne en gren uden at få en ny gren på samme sted, så læg snittet tæt på stammen, men lige uden for den tykke ring, grenkraven, der sidder rundt om grenens basis. Beskæring i perioden januar-marts giver mere nyvækst end beskæring i perioden april-august. Undlad dog at beskære lige omkring løvspring, da sidder knopperne meget løst og falder nemt af ved berøring. Æble-, pære- og blommefrugter skal udtyndes, så hver frugt har cirka 10 centimeters plads omkring sig. Det gøres om sommeren lige efter det naturlige fald af overskydende eller dårlige frugter, det såkaldte juni-fald. Vil du fjerne en stor gren, men ønsker en ny og mindre gren samme sted, så klip grenen, så der stadig er en lille stab på cirka en centimeter tilbage. Herfra vil en eller flere nye grene skyde ud igen. Det bruges, når man vil begrænse omfanget af kronen og forny den. Pas på, når du skærer en tyk gren af. Barken kan flosse et stykke længere end tilsigtet. Start med at skære halvt ind under grenen 30 centimeter længere oppe, end hvor det endelige snit skal være. Gå fem centimeter yderligere op og skær nu fra oven. Nu har du taget vægten af den store gren, der vil knække uden at flosse. Gentag metoden, men nu så tæt på stammen som muligt.

Når du saver en større gren af, trin 1: Skal du save en stor gren af et træ, flosser barken let, ned af stammen på grund af grenens vægt. Gør det derfor i tre trin. Sav først et stykke fra den endelige snit under grenen. Foto: Grøn Kommunikation

Ude af kontrol

Beskærer man om sommeren, kommer der ikke vanris. Engang var det god latin at beskære æbletræer, når de var i hvile. Den tradition lever i bedste velgående.

Selv om snart 20 år gammel forskning fortæller, at træet skal beskæres, når det er i vækst, er det vanskeligt at aflære noget, der er lært.

I telefonen har jeg lige haft en af mine venner, der gerne ville have et par råd om beskæring af sit vildt groende filippa-æbletræ. Hun kan slet ikke styre træet mere, og hun fortæller, at hendes gamle far, der havde tjek på haven, altid beskar sidst på vinteren. Hendes frugttræ har da også vist, at det har overlevet, men det er jo også dem, der overlever, man ser, mens de døde er forsvundet fra haven.

Nu skal man ikke male fanden på væggen. Forklaringen på, at der er godt at beskære om vinteren, er, at man hindrer blødning, når man beskærer, mens træet er i hvile. Det er også lettere at se træets form og komme til med sav og saks.

Den nye forklaring er, at træet langt bedre er i stand til at hele, når det er i god vækst, og jo, skærer man om vinteren, og gør man det rigtigt, overlever træet. Rigtigt betyder blandt andet, at man ikke skærer i frost, eller når der er udsigt til regn, eller det ligefrem regner. Så går der meget let svamp i såret. Det er også gammel latin at male såret. Problemet er, at der under malingen trives svamp. Lader man være, har træet indbygget sårhelingsmiddel, som får såret til at hele på en mere naturlig måde.

Den mest typiske forklaring på hule og rådne træer er, at der er skåret en større gren helt ind til stammen. Grenkraven er skåret væk. Det er kraven, der skal få stammen til at hele ved at vokse ind over såret.