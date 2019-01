Haven: Den lille planteskole

Tips

Det går hurtigere at få en avokado i spiring, hvis den brune skal er fjernet. Husk at vende den fladeste del af stenen nedad. Bruger du pinde, så sæt dem ikke der, hvor du kan se antydning af, at den senere spalter.Forsøg med andre af årets kerner og frugter:Valnød



Læg dem ude i haven i midten af en bunke sand, så musene ikke finder dem. I april vil skallerne åbne sig og en lille kimrod vil være synlig. Nu kan du plante dem i rækker i køkkenhaven. Prøv det samme med hasselnødder, der har skal.



Avokado



Gør kernen ren og lad den tørre et døgn. Lav et lille forsigtigt snit ind i bunden og i toppen. Anbring den i et glas vand, så den lige rører vandet. Du kan stikke et par tændstikker ind i siden for at holde den fast. Når den begynder at få rødder, planter du den ned i en potte. Du kan også fra starten plante den i en potte, så 2/3 er under jorden. Kom en plastpose med et par lufthuller over for at holde jorden fugtig. Når planten er blevet 25 cm høj, skæres 7 cm af toppen. Nu kommer nye skud, der knibes.



Citrus



Citruskerner er for eksempel citroner, mandariner og appelsiner. Tag en kerne ud. Vask den i lunkent vand. Tag forsigtigt den yderste skal af, så spirer kernen hurtigere. Læg de kerner, du har taget ud, mellem flere stykker fugtig køkkenrulle og læg det fugtige papir med kerner i en lukket plasticpose. Efter otte dage kan du se en spire og kan nu plante den i såjord. Stil den ved stuevarme. Husk at holde jorden fugtig. Sæt en plastikpose over den første tid.



Stratificering



Nogle kerner og frø spirer først, hvis de gennem længere tid har været udsat for temperatur mellem 1 og 6 grader. Det er frø, der vokser naturligt på vore breddegrader. Nødder har for eksempel en skal, der skal beskytte dem mod ikke at spire for tidligt.



Stratificering er at lægge frø eller kerner fra vores breddegrader i spagnum eller sand, der holdes en anelse fugtigt. Et køleskab kan gøre det ud for samme.