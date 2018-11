Jeg har flere gange forsøgt at slutte fred med min skvalderkål, men det er aldrig rigtigt lykkedes. Jeg har i hele to bede givet den lov til at gro mellem storkenæb, fordi storkenæb i løbet af det sene forår næsten helt dækker skvalderkålen, uden dog at kålen bliver kvalt.

Den ligger bare og lurer for at komme tifold igen. Har man først fået den i sin have, er den næsten umulig at komme af med. Min nabo har den, og jeg har den.

Vil du have billige stauder, så så dem selv her i november. Mange staudefrø skal have en kuldeperiode for at spire. Så frø i såbakker eller flamingokasser med såjord. Dybde: cirka en til to gange deres egen diameter. Fugt jorden før såning. Stil dem mørkt og tag dem frem i løbet af foråret, når du kan se, de begynder at spire. Hold jorden let fugtig, når spirerne kommer frem. Fjern ukrudt mellem stauderne. Lad stænglerne stå og dæk gerne med blade. Plant barrodet rose nu. Grav et pænt stort hul, så du kan brede rødderne ud. Podestedet, det fortykkede sted over roden, skal stå 10 centimeter under jordoverfladen. Fyld den jord i, du gravede op, og bland gerne med omsat kompostjord. Husk at vande.

Fedtsyre og håndkraft

Første gang, jeg observerede skvalderkål i min have, var i 1989, altså for næsten 30 år siden. Pludselig dukkede den op mellem stauderne.

I lang tid forsøgte jeg at ignorere, at den bredte sig i bedet. Det var heller ikke helt let at se omfanget, for stille og roligt etablerede den udløbere under jorden.

I løbet af to sæsoner sprang den ud som et fyrværkeri.

Her er vi! Er vi ikke dejlige, syntes planterne næsten at sige. Nu havde de overtaget hele mit staudebed. Ikke blot hvor jorden var bar, men også ind mellem staudernes rødder.

Der var ingen vej udenom. Kampen måtte tages op.

Først blev der luget og luget, men lige meget hjalp det. Så blev bladene penslet med en art fedtsyre. Heller ikke det hjalp. Min nabo forsøgte at pensle med Roundup, også uden blivende resultat.

Alverdens havebøger og lige så mange artikler beskriver denne haveejernes største skræk, det er nemlig godt stof, og hjalp de mange råd, var der ingen skvalderkål, men det er der. End ikke et hårdt blik hjælper.

Jeg valgte at grave alle stauder op. Hver en staude blev skyllet for jord, og hver en rod fra skvalderkålene blev fjernet. Hvor rodnettet var for tæt, var der kun et at gøre, nemlig at kassere stauden. Andre stauder blev sat i karantæne i køkkenhaven.

Eneste trøst er jo, at skvalderkål kan spises, men ædes op kan de ikke.

Bid for bid, krumme for krumme blev alt jord i staudebedet siet. Det tog et helt efterår at komme gennem det hele. Nye stauder blev plantet, og året efter blev der holdt ganske grundigt øje med stauderne og jorden omkring dem. Der kom tilsyneladende ikke noget op det første år, men andet år kom de første spirer. De blev luget væk, men inden jeg så mig om, kom der flere, og til sidst var staudebedet igen et kaos af stauder og skvalderkål.

Normalt skal et staudebed være til pryd, men også noget, der letter arbejdet i haven. Skvalderkål mellem stauder gør havearbejdet til alt andet end en fornøjelse.