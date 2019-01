Fyn og Jylland får nye forfatterskoler

Nu behøver fynske og jyske forfatterspirer ikke længere rejse helt til hovedstaden for at blive bedre til at skrive.

Det er forlaget Gladiator, der står bag to nye forfatterskoler, en i Odense og en i Aarhus.

Kurset varer tre måneder, og første jyske hold starter 23. januar, mens det fynske hold mødes første gang 28. januar. Der er opstart fire gange om året.

Eleverne bliver bedre til at skrive, men også at læse og forholde sig kritisk til egne og andres tekster. Undervisningen består af læsning af elevernes egne tekster og andres tekster, lige som underviserne vil fortælle om deres egne værker.

Undervisningen foregår som klasseundervisning med otte lektioner á fire timer plus et fællesseminar. I Aarhus foregår undervisningen onsdage fra klokken 16 til 20 på Godsbanen, mens den i Odense ligger på torsdage fra klokken 16 til 20 i Studiestuen.

Ansøgningsfrist til første hold i Odense er 12. januar og til skolen i Aarhus er der frist 13. januar. Ansøgeren skal medsende op til fem siders egenproduceret prosa eller lyrik.

Ansøgningens skal sendes til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk.

Der er egenbetaling på uddannelsen. Prisen er 7995 kroner.