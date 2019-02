Fra formaning til dialog: Kvindemuseet udstiller seksualundervisning gennem tiderne

I 80'erne begyndte seksualundervisningen at blive hands on. For eleverne skulle lære, hvordan de beskyttede sig mod den frygtede sygdom aids. Derfor skulle de øve sig i at rulle kondomer på bananer, agurker, dildoer, kosteskafter og hvad der ellers kunne ligne en penis. Foto: Kvindemuseet

Udstillingen "Seksualundervisning gennem tiden" viser os, hvordan lærere skulle lære at spotte onanister, hvordan undervisningsmateriale blev destrueret, fordi det nævnte dyresex, og hvordan frygten for aids fik kondomerne ind i klasselokalerne. 200 års seksualundervisning er udstillet på Kvindemuseet i Aarhus.

Kvindemuseet i Aarhus fortæller i en permanent udstilling historien om seksualundervisning gennem tiderne. - Det er et spejl af vores samfund. Det viser meget om, hvordan man har set på det at være menneske, på kønnene, på seksualmoral og på samfundets værdier. Og så er det sjovt, pinligt og akavet, men det er også med til at belyse vores liv, siger Anna Svenning, der er formidlingsinspektør på Kvindemuseet og kvinden bag udstillingen. Hun tager os med på en tur tilbage gennem skolernes seksualundervisning fra formaning til dialog.

Bøger, cd-rommer, plancher og penis-attrapper er gennem tiderne blevet brugt til at undervise unge i seksualitet, moral og køn. Kvindemuseet udstiller undervisningmaterialer fra de seneste 200 år. Foto: Kvindemuseet

1800-tallet: På udkig efter onanister Den første bog, der omtaler seksualundervisning i skolerne, blev udgivet i 1838. "Lærebog i didactik og pædagogik" blev skrevet af biskop Brammer. Og de få afsnit, der omhandlede undervisning i sædelighed og kønsmoral afspejlede da også et religiøst syn på sex og sædelighed. Blandt andet skulle man lære elever ikke at onanere. - I bogen kunne læreren læse om, hvordan man spottede en onanist. Kendetegnene var, at de så sygelige ud. At de var dovne og ugidelige. Og så skulle læreren gøre noget ved det. For man var meget optaget af i 1800-tallet at undgå, at skolen blev et arnested for onani, fortæller Anna Svenning, formidlingsinspektør på Kvindemuseet i Aarhus. Sex var knyttet til ægteskabet og reproduktion. Og onani, som er rent lystbetonet og uden biologisk formål, blev beskrevet i biblen som en synd. - Man underviste i en kristen forståelse af, seksualitet var noget der skulle tøjles. Det hørte kun ægteskabet til for at bringe børn til verden. Men man lærte ikke eleverne, hvordan man lavede børn. De var rigtig uvidende dengang, siger Anna Svenning.

I firserne begyndte seksualundervisningen at blive hands on. For eleverne skulle lære, hvordan de beskyttede sig mod den frygtede sygdom aids. Derfor skulle de øve sig i at rulle kondomer på bananer, agurker, dildoer, kosteskafter og hvad der ellers kunne ligne en penis. Foto: Kvindemuseet

1905-13: Blomsten og bierne Hvert år mødtes skoleledere til et årligt skolemøde, hvor pædagogik blev diskuteret og i 1905 kom forplantninglære på dagsordnen. Nogle begyndte at tale for at lære eleverne om bierne og blomsterne. Modstandere mente, at den forklaring måtte komme fra forældrene. - Fortalerne mente, at man skyldte børnene en forklaring. Og hvis de ikke fik besked, ville de selv finde viden ude i byen, og det kunne både være amoralsk og usandt. Spørgsmålet om undervisning i kønslivets mysterier optog samfundet meget, og der var en del satiretegninger om emnet det år, siger Anna Svenning. I 1913 kom en banebrydende bog om seksualoplysning, da Elna Panduro udgav "Det seksuelle Spørgsmaal i Hjem og Skole", der skulle oplyse lærerinder, der underviste piger. To år senere kom en udgave til lærere, der underviste drenge. - Det var helt banebrydende, for det var den første vejledning, der var skrevet ned. Men bøgerne er både direkte og moraliserende. Blandt andet skulle drengene vide, at kvinder ikke er lige så seksuelle som mænd, og det er noget manden skal acceptere, forklarer Anna Svenning. Seksualundervisning blev mere udbredt i skolerne, men den handlede om blomsterne og bierne. Og de modige lærere fortalte også om hanens og hønens måde at lave æg på. Men man nåede sjældent til pattedyr eller mennesker. Selve samlejet blev ikke inddraget, men det gjorde formaninger og bibel-citater.

Elna Panduros udskylningsapparat fra begyndelsen af 1900-tallet. Med det kunne kvinden skylle sig efter samleje og derved - muligvis - undgå graviditet. Foto: Kvindemuseet

1945: Legal seksualundervisning Op gennem trediverne havde politikere diskuteret, om seksualundervisning skulle gøres obligatorisk. Men da landspolitikerne ikke kunne blive enige, besluttede Københavns skoledirektion at indføre seksualundervisning på alle kommunens skoler. Der blev også lavet en vejledning, som lærerne kunne følge. Og den spredte sig til resten af landet. - Det legaliserede seksualundervisning. For inden da var det ikke ufarligt for en lærer at undervise i det, da man kunne blive anklaget for uanstændighed. Der var flere, der havde mistet deres job på den måde, forklarer Anna Svenning. Indholdet havde også ændret sig. Eleverne begyndte at få at vide, hvordan kvinder blev gravide, men ikke meget om, hvordan man kunne undgå graviditet.

En model af kvindens underliv, der blev brugt i seksualundervisningen. Det var vist mest en mere tekniske gennemgang af underlivets funktion, som modellen kunne bruges til. Foto: Kvindemuseet

1960'erne og 70'erne: Ingen skal tvinges til at undervise i det I 1961 kommer den første seksualvejledning fra undervisningsministeriet. - Der står at ingen lærer, skal tvinges til at undervise i seksualundervisning. Det er også første gang, at onani og homoseksualitet bliver omtalt i en mere forsonende tone. Den bryder med tidligere tiders udskamning. Samtidig er andre områder meget traditionelle, og eleverne får at vide, ar samleje er knyttet til ægteskabet, siger Anna Svenning. Mens lærerne stadig underviser i at sex hører ægteskabet til, er virkeligheden en anden op gennem 60'erne. Der er mange uønskede teenage-graviditeter og stigning i kønssygdomme. Læger råber vagt i gevær, og i 1968 anbefaler en kommission, at seksualundervisning bliver obligatorisk. Det sker i 1970. - Det afstedkom nogle klager fra kristne kredse. Der var en familie, der tog sagen til menneskerettighedsdomstolen, fordi de ville have deres datter fritaget. Men de vandt ikke, siger Anna Svenning. Og kigger man ud i samfundet i 70'erne var seksualvejledning i skolen mere konservativt anlagt. Mens ungdomsoprøret og kvindekampen raser, er der ikke meget frisind at finde i seksualundervisningen. Pornoen var frigivet, men i skolen var det forbudt at bruge billedmateriale til seksualundervisningen. - Men i undervisningsvejledningerne accepteres, at sex kan finde sted uden for ægteskabet, siger Anna Svenning.

Elna Panduros bog var banebrydende i 1913. Det var den første vejledning til piger og kvinder i, hvordan deres underliv virkede og så ud. Men bogen var samtidig moraliserende og kønsstereotyp. Foto: Kvindemuseet

1980'erne: Frem med kondomerne Frygt og moralisering kommer ind i seksualundervisningen igen. Det er 80'ernes helt store sygdom: aids, der påvirker, hvordan man underviser elever i at passe på sig selv. - Når jeg har kigget i firser-materialet, man brugte i skolerne, så var det gruopvækkende cases med kvinder, der smittes af mænd, fordi de har haft sex med prostituerede eller andre mænd. Det viser, hvordan man var hundeangst for aids, og man anede jo ikke, hvordan man kunne stoppe sygdommen. Der var mange fordomme og uvidenhed knyttet til det, siger Anna Svenning. Men aids-frygten betyder også, at man lærer eleverne at bruge kondomer. Man brugte bananer, agurker, kosteskafter, flamingoattrapper eller hvad man ellers havde, der kunne ligne en penis. Op gennem 90'erne er det stadig fokus på sygdomme, der dominerer i seksualundervisningen. Klamydia er endnu en kønssygdom, man skal beskytte sig mod.

Undervisning i prævention har mest fokuseret på kondomer. Men også pessarcreme og p-piller har været med i undervisningen i folkeskolerne. Foto: Kvindemuseet

Slut-90'erne: Glad seksualitet - 1990'erne er det årti, hvor man sparede på seksualundervisningen. Faget blev i 95 lagt sammen med sundhed og familiekundskab, så det handlede ligeså meget om rygning, vægt, familieformer, arbejdsmiljø og alt muligt andet, siger Anna Svenning. Det er først i slutningen af 90'erne at fokus flyttes fra kønssygdomme over på en mere lystbetonet, sund og glad seksualitet, fortæller hun. - De unge fortæller, at de gerne vil snakke om følelser omkring seksualitet. Og det føler lærerne sig ikke klædt på til. Derfor opstår initiativer, hvor unge uddannes til at formidle seksualitet til andre unge. Jeg var selv ungformidler og ude på skoler for at snakke om følelserne ved den første gang, hvordan man onanerer, eller hvorfor man føler sig forkert i sin krop. Alt det, der ikke var så nemt at snakke om. Fokus var på et positivt seksualitetsbegreb og på at aftabuisere. Men det var stadig meget fokuseret på at normen var heteroseksualitet, siger Anna Svenning.

2004: Toilet- og dyresex De religiøse samfund i Danmark er ikke færdig med at have indflydelse på seksualundervisningen i skolen. I 2004 udgav Sex og Samfund og sundhedsministeriet cd-rommen "Sexstarz", som skulle uddeles i alle 9. klasser landet over. Med cd-rommen følger et opslagsværk, hvor man kan slå ordene toiletsex og dyresex op. - Det skabte en mediestorm uden lige. Det var igangsat af kristne organisationer, der ikke mente, at man skulle oplyse om den slags ting, hvilket endte med, at daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen trak cd-rommen tilbage, og de skulle brændes under opsyn af embedslægen. Men det blev jo en politisk sag, og en SF-politiker kopierede cd-rommens indhold, lagde det ud på nettet og det gjorde, at de unge fik adgang til det i stor stil, fortæller Anna Svenning. Kvindemuseet udstiller et eksemplar af den forbudte cd-rom, som de har fået doneret af Sex og Samfund.

2019: Homo, trans, pan, bi og hetero Inden for de seneste år, tager seksualundervisningen fat i flydende seksualiteter og forskellige kønstyper. Frem til 2014 var undervisningsmaterialet primært rettet til heteroseksuelle. Derudover bliver undervisningen mere og mere elevinddragende. Blandet andet på grund af Sex og Samfunds kampagne "Uge Sex". - Det betyder, at seksualundervisningen ikke bliver syltet i samme grad som tidligere. Det er stadig et timeløst fag, hvilket betyder, at det ikke har en plads på skoleskemaet. Men nu samler man det i en emneuge, hvor Sex og Samfund laver nye undervisningsmaterialer hvert år. Det har handlet om krop, køn, grænser, familieformer og sociale medier, siger Anna Svenning. Seksualundervisningsmaterialerne fra blandt andet Sex og Samfund og Normstormerne er i det hele taget blevet meget mere mangfoldige. De lægger op til snakke om forskellige køn, forskellige seksualiteter og forskellige præventionsmetoder. - Men mange lærere er desværre ikke klædt på til at kunne undervise i en mangfoldigheds-pædagogik og i en normkritisk optik, siger hun. Det er stadig frivilligt for folkeskolelærere, om de skal uddannes seksualundervisning på seminariet. - Der er ganske få, der vælger det. Og det er faktisk et stort problem. Men vi møder også mange ildsjæle, der mener, at det er vigtigt. Nogle bruger vores udstilling i undervisningen, men meningen med udstillingen er også at debattere seksualundervisningens betydning for unges trivsel og vække en refleksion i publikum: Hvordan var din egen seksualundervisning? På godt og ondt, siger Anna Svenning.