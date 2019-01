Flere erhvervsstuderende tager praktikken i udlandet

Muligheden for at stå på egne ben, muligheden for at få et indgående kendskab til arbejdsmarkedet i udlandet, og muligheden for at forbedre sine sprogkundskaber.

Flere og flere elever på erhvervsuddannelserne tager en eller flere af deres praktikperioder i udlandet. Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at 1601 elever på erhvervsuddannelserne valgte et praktikophold i udlandet i 2017. Det er en stigning på 5,5 procent sammenlignet med 2016, hvor 1518 elever var af sted.

- Der er flere grunde til, at de unge tager ud. Nogle har bare et ønske om at komme ud og se, hvordan man arbejder inden for deres fag andre steder i verden. Andre gør det, fordi de har svært ved at finde en praktikplads i Danmark, og så vælger de at se, om de kan finde en virksomhed i udlandet, hvor de kan få den praktiske oplæring, forklarer Lars Møller Bentsen, der er international rådgiver hos ministeriet.

Det er især elever på jordbrugsområdet, der blandt andet dækker over landmænd og dyrepassere, der vælger udlandet til.

- Inden for landbrugsuddannelserne er der en lang tradition for, at man gerne vil ud. Mange tager til USA, Australien eller Canada, for her kan de komme til at køre med lidt større mejetærskere, siger Lars Møller Bentsen.

Mange dyrepasserelever vælger udlandspraktik, fordi der kun er en begrænset antal lærepladser i Danmark, og derfor er flere af dem simpelthen nødt til at søge mod udlandet.