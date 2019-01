Et sikkert sted at være usikker

Jonas Kornbeck Askholm og Mia Rønnow Noll kommer begge to fra Aarhus. På Eriksminde Efterskole kan de dyrke deres interesser, uanset om det er at dreje i træ eller skabe ting i keramik. Foto: Peter Lilja

På Eriksminde Efterskole er der plads til eksperimenter og leg, når eleverne dyrker deres faste kunst- og håndværksfag. Derudover arbejder eleverne i løbet af et halvt år fokuseret med hver deres kreative projekt. Så længe der er noget kunstnerisk og kreativt over det, kan eleverne udtrykke sig, som de vil.

Mia Rønnow Noll væder sin ene hånd og griber fat om lerklumpen med en bevægelse, som er skiftevis nænsom og voldsom. Det kræver begge dele at transformere den seje klump til det bløde, formelige materiale, som hun skaber sine farverige keramiske kreationer af. Med fødderne sætter hun drejeskiven i bevægelse og begynder at forme leret. Al hendes koncentration er rettet mod leret, som hun med kontrollerede bevægelser begynder at give form. Den koncentration, som er nødvendig for at skabe keramisk kunst, er noget af det, der fascinerer Mia Rønnow ved arbejdet. - Jeg vil ikke kalde det meditation, men det er derhenad. Jeg falder helt ind i det, når jeg drejer ler og er helt fokuseret på den ene ting, siger den unge keramiker, som går på Eriksminde Efterskole tæt ved Odder. Hendes interesse for keramik blev vakt, da hun begyndte at gå i de åbne værksteder ved Godsbanen i Århus, så da hun valgte efterskole, var det vigtigt for hende, at det var et sted, hvor hun kunne øve sine kunstneriske færdigheder. Eriksminde Efterskole har en tydelig kunsterisk profil, og alle elever på skolen arbejder i løbet af skoleåret med Eriksmindeopgaven, som er et individuelt projekt, hvor eleverne kan fordybe sig i deres selvvalgte medie. Rammerne er vide, det kan være keramik, elektronisk musik eller kulinariske eksperimenter. Når skoleåret er ved at være slut, udstiller elevholdet samlet deres kreationer på Godsbanen i Århus. - Vi begynder så småt at arbejde med Eriksmindeopgaven efter efterårsferien og fortsætter frem til påskeferien, fortæller Jeppe Wildt, som er en af vejlederne til Eriksmindeopgaven og underviser i forskellige kreative fag. Sammen med de andre vejledere er det hans opgave at bevare helikopterblikket på elevernes opgaver og hjælpe dem med at finde ud af, hvad de gerne vil beskæftige sig med. - Vi tager altid udgangspunkt i eleven og deres ønsker, og hjælper dem med at finde ud af, hvad de brænder for eller drømmer om at lave. Men vi fortæller dem ikke, hvad de skal gøre, det skal eleverne selv finde ud af, supplerer Kirsten Jæger, som også er vejleder og desuden underviser i keramik.

Eriksminde Efterskole



Skolen har mellem 100 og 110 elever på en årgang.



Eriksminde Efterskole blev oprettet i 1906. Efter en længere årrække, hvor skolen ikke var i brug, blev den genoprettet i 1956, hvor efterskolen også blev en kostskole.



Prisen pr. uge i 2018-2019 er 2.340 kroner. Der ydes forskellige former for tilskud, og den egenbetalte del kan udregnes på efterskolens hjemmeside.



Få mere information på Eriksminde Efterskole ligger på adressen Eriksmindevej 40, 8300 Odder.På skolen har eleverne mulighed for at vælge mellem en lang række kreative valgfag. De kan blandt andet vælge tegning, møbeldesign, podcast og elektronisk musik.Skolen har mellem 100 og 110 elever på en årgang.Eriksminde Efterskole blev oprettet i 1906. Efter en længere årrække, hvor skolen ikke var i brug, blev den genoprettet i 1956, hvor efterskolen også blev en kostskole.Prisen pr. uge i 2018-2019 er 2.340 kroner. Der ydes forskellige former for tilskud, og den egenbetalte del kan udregnes på efterskolens hjemmeside.Få mere information på www.eriksmindeefterskole.dk

- Det tager lang tid at lære at lave keramik, men når man først har lært det, sidder det i hænderne. Det er lige som cykling, man glemmer det aldrig, mener Mia Rønnow. Foto: Peter Lilja

Skabende hænder Lerklumpen på drejeskiven er ved at tage form. Den har fået høje kanter, som bliver skåret lige med en nål, mens værket roterer. Præcis hvad det skal blive til, har Mia Rønnow ikke besluttet sig for endnu. Nogle gange er leret med til at bestemme. - Jeg har rykket mig meget, siden jeg begyndte her. Førhen var det et held, hvis jeg fik noget op at stå, men nu kan jeg tage styringen med leret, fortæller hun. På en stålreol i værkstedet står hendes nyeste kreationer og vidner om, hvor mange timer der er blevet brugt med leret i hænderne. Mia Rønnow har allerede solgt en del af sine værker, og selvom det ikke er det, der er hendes drivkraft, giver det en følelse af stolthed, når folk er interessere i hendes keramik. - Det er smadderfedt at skabe noget og prøve nye ting af. Og så føles det godt at sælge noget, jeg har haft i hænderne og arbejdet på i så lang tid. Det er fedt at tænke på, at folk har ting stående i deres hjem, som jeg har haft i mine små hænder, siger hun. Hvad hendes Eriksmindeopgave skal bestå af er ikke helt sikkert. Det bliver i hvert fald en form for keramisk kunst - måske en rund bænk, som kan stå i efterskolens æblehave.

Beskyttelsesbrillerne på og savsmuld på overtræksbukserne. Jonas Askholm er i sit rigtige element, når han arbejder med træ. Egentlig valgte han efterskolen for at fotografere, men efter at have været i træværkstedet ombestemte han sig. Foto: Peter Lilja

Trygge eksperimenter En, der allerede ved, præcis hvad hans årsprojekt skal bestå af, er Jonas Kornbeck Askholm. Han holder til i træværkstedet, hvor han er ved at dreje en trækugle. Lydniveauet i værkstedet er et helt andet end i keramikværkstedet, hvor de spinnende drejeskiver er den eneste støj. Lyden af jern mod træ i heftige omdrejninger er soundtracket til Jonas' Eriksmindeopgave, og det passer den 16-årige århusianer godt. - Selvom der flyver savsmuld om ørerne på en og der nogle gange er meget larm, så er det meget afslappende at dreje i træ, selvom det kræver et højt koncentrationsniveau, fortæller han. Hans anstrengelser skal blive til en stor kuglebane, som skal begynde i en stor spiral, der snor sig ind under sig selv og bliver smallere og smallere. Kuglerne er den egentlige udfordring, og han har selv opfundet nogle af sine værktøjer, som gør det nemmere at kontrollere træklodsen, som han med korte, kontrollerede ryk er ved at forme til en kugle. Alsidigheden i de lige over 100 elevers arbejde er stort, og det afspejler sig i personalet på skolen. I keramikværkstedet er læreren keramiker, i tegnestuen tegner og i træværkstedet en tømrer. - Det gør noget ved eleverne, at de har lærere, som brænder for deres fagområde. Eleverne kan komme til en vejleder, som kender deres opgave og kan være med til at give den noget tyngde. Eleverne har her en måske unik mulighed for at fordybe sig og arbejde med noget, som de brænder for, og som de ikke skal måles eller vurderes på bagefter. Det gør det til et sikkert sted at være usikker og prøve nogle ting af, man ikke ville have mod på ellers, mener Jeppe Wildt.

Jeppe Wildt og Kirsten Jæger er vejledere for cirka 10 af eleverne hver. De bruger deres faglige viden til at hjælpe og eleverne og skærpe deres projekter. Foto: Peter Lilja

Til egen samling I keramikværkstedet er den uformelige klump ved at blive til en vase. Der er stadig meget arbejde i den, før den er færdig, og Mia Rønnow har tænkt sig at eksperimentere med glasuren. - På Godsbanen var der mange, som var meget mere rutinerede i at bruge glasur end mig, som kunne fortælle en, hvad der ville blive pænt. Her er det nemmere selv at gå på opdagelse, siger hun. Om hun i fremtiden skal leve af sin keramik, ved hun ikke endnu, men det ligger ikke i kortene. - Jeg brænder for keramik, men jeg vil nok hellere bare have det som hobby. Det tager også rigtig lang tid at lave keramik, og når jeg har siddet med noget i så lang tid, som jeg gør, så er det heller ikke altid, jeg har lyst til at sælge det.

Mia Rønnows værelse er fyldt med farverig keramik, som hun selv har skabt. Nogle gange sælger hun nogle af sine ting, men hun får altid et forhold til de ting, hun laver, så det kan være svært at skille sig af med dem. Foto: Peter Lilja