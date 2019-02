Er legionella noget, du skal passe på?

Nedbring risikoen for legionella

Koldt brugsvand skal blive køligt relativt hurtigt: Det er vigtigt, at man lader sit drikkevand løbe, til det er koldt. Vandet bør ikke overstige 20 grader. Hvis du vil tage et koldt brusebad, skal du vente med at stille dig ind under bruseren, til vandet er blevet koldt.Varmt brugsvand skal blive varmt relativt hurtigt: Det er vigtigt, at du lader bruseren løbe, indtil vandet er varmt, før du stiller dig ind under den. Det er også en god idé at lade den varme hane løbe, indtil vandet er blevet varmt.



Minimum 50 grader ved alle tappesteder: Temperaturen på det varme vand bør alle steder i systemet være mindst 50 grader.



Tøm bruseslangen efter brug: F.eks. ved at lade den ligge på gulvet for at undgå efterfølgende stillestående vand ved en temperatur, der giver gode vækstbetingelser for legionella. Efter bruseslangen er tømt, bør den hænges op igen, for at forhindre, at bl.a. partikler og bakterier fra gulvet overføres.



Udskift jævnligt brusehoved og slange: Hvis du har et gammelt brusehoved eller en gammel bruseslange, så overvej, om det er på tide at skifte den ud. Skift gerne disse komponenter med et fast interval, f.eks. hvert eller hvert andet år. Hvis der er ældre eller svagelige personer, der bruger bruseren, så bør du overveje at skifte komponenterne oftere.



Lang tid uden brug: Hvis der er faciliteter, der sjældent anvendes, som f.eks. gæstetoiletter med bad, er det godt at have en rutine med gennemskylning en gang om ugen 3-5 minutter med det varmest mulige vand. Det gælder også, hvis du har været ude at rejse.



Spabade skal vedligeholdes og rengøres: Vær opmærksom på, at det er muligt at indånde damp- eller vandbårne bakterier i f.eks. spabade. Rengøring og vedligehold er derfor meget vigtigt. Følg fabrikantens anvisninger.



Hyppig vandgennemstrømning: Især rørstrækninger, der ikke regelmæssigt er vandgennemstrømning i, kan være i fare for legionellavækst. Det kan også være, at der er blevet fjernet en vandhane, uden at røret også er blevet fjernet. Stillestående vand i afbrudte rør kan danne grobund for bakterievækst.



Isoler vandrør: Hvis dine vandrør ikke er isolerede, kan du risikere, at dit varme vand bliver for koldt - eller dit kolde vand bliver for varmt. I nogle tilfælde er varmt og koldt vand isoleret sammen, og det kan give gode vækstbetingelser for legionella. Derfor er det bedst at efterisolere vandrørene hver for sig.



Varmtvandsbeholder - husk korrekt temperatur og vedligeholdelse: Hvis du har en varmtvandsbeholder, bør den kunne opvarmes til mindst 60 grader. I visse anlæg, som f.eks. anlæg med varmepumper eller lavtemperaturfjernevarme, kan det være nødvendigt at anvende en elpatron for at opnå 60 grader. En varmtvandsbeholder kræver også indvendig vedligeholdelse med et vist tidsinterval.