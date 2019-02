Eksperten: Hvor rent skal vores affald egentlig være?

Vi skal i fremtiden sortere vores affald mere og bedre, end vi gør i dag. Men hvordan er det nu med renligheden? Skal tingene skylles, inden de smides i genbrugscontaineren?

Forleden, da jeg var i gang med at rydde af efter aftensmaden, stod jeg som altid og skyllede de konservesdåser, som jeg havde haft tomater i. Imens vandet rengjorde dåserne fra de sidste rester, kom jeg til at tænke på, om det overhovedet er nødvendigt at bruge drikkevand på at rense dåserne, inden de smides ud?

Jeg er heldigvis ikke den eneste, som har tænkt den tanke.

Miljøstyrelsen har faktisk lavet en lille guide over, hvor rent vores affald skal være, inden vi smider det i genbrugscontaineren.

For det første er det vigtigt, at vi husker på at behandle vores affald forskelligt. Fordi vores affald består af forskellige materialer, skal vi dele det op og aflevere det hver for sig, så det igen kan blive til nye produkter.

Hvis vi begynder med papir og pap, skal man ifølge Miljøstyrelsen sørge for, at det er tørt, rent og uden madrester, inden man smider det i papircontaineren. Hvis det indeholder mad, skal det nemlig i stedet i dagrenovation.

Og hvad så med flasker og dåser?

Ifølge Miljøstyrelsen er det faktisk ikke nødvendigt at skylle dem rene med vand, medmindre det er absolut nødvendigt. Det er nok bare at tømme konservesdåser, syltetøjsglas og vinflasker for resterne af indholdet og så smide den brugte emballage ud i den korrekte container. Det gælder både glas, dåser og plastflasker.

Ønsket om at undgå madrester er mest af hensyn til håndteringen ved indsamling og sortering, men ren emballage mindsker også risikoen for, at affaldscontainerne bliver uhumske.

Så næste gang, du er i gang med at smide ud efter et måltid, skal du altså bare sørge for, at glas, dåser og så videre er tømt for indhold, og at det altså ikke behøver være helt rent. Husk også at det er forskelligt fra kommune til kommune, om låg og propper skal sidde på glas og flasker eller sorteres fra i metalcontaineren.

Under alle omstændigheder er det godt at vide, at affaldet ikke skal være rent, så man spilder dyre vanddråber på overflødig rengøring af emballage, der bare skal smides ud.