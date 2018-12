Eksperten: Ejerskifteforsikringsguiden - få et hurtigt overblik

Som boligadvokat beskæftiger jeg mig dagligt med spørgsmål fra boligkøbere vedrørende ejerskifteforsikring. Jeg har tidligere skrevet et par klummer om ejerskifteforsikringer - med flere forskellige vinkler - men her for et par uger siden blev jeg gjort opmærksom på, at Forsikring og Pension i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk rent faktisk har udarbejdet en ejerskifteforsikringsguide.

Guider er jo altid godt, men bliver vi så klogere af denne ejerskifteforsikringsguide - det besluttede jeg mig for at undersøge lidt nærmere.

Svaret er ja, du vil blive klogere, men endnu klogere, hvis du samtidig tager mine ekstra råd med i baghovedet, når du skal træffe din beslutning om at tegne en ejerskifteforsikring. Med guiden får du et hurtigt overblik over, hvilke forsikringsselskaber der udbyder ejerskifteforsikringer, hvad de typisk koster, og hvad de dækker. Guiden kan findes www.forsikringsguiden.dk.

Som forbruger er guiden en måde at komme ind og ud af den jungle, som det nok er for de fleste at tage stilling til ejerskifteforsikring. For mange boligejere er det, hvor de vælger at tegne deres ejerskifteforsikring. De tegner enten hos det selskab, som ejendomsmægleren anbefaler, når de er forbi for at skrive købsaftalen under, eller benytter sig af det tilbud, som sælger fremlægger.

Det er min oplevelse, at det er relativt få, der selv indhenter et tilbud. Forklaringerne kan være mange, men den mest oplagte årsag er nok, at det ikke er i prioriteret område - enten fordi man fravælger det, eller ganske enkelt ikke orker at sætte sig ind i det og derfor blot tager det første og det bedste.

Når jeg rådgiver og spørger ind til, hvad de har tænkt i forhold til ejerskifteforsikring, så er folk sådan meget - ja, hvad synes du? I den forbindelse er jeg jo nødt at starte med at forklare, hvordan man som køber er stillet, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, og så tager vi den derfra.

Med guiden er det muligt på en hurtig måde at få indblik i, hvad en ejerskifteforsikring er, og hvilke typiske skader den dækker, og hvilke selskaber der findes på markedet. Det er ret unikt, da det samtidig sker på en måde, hvor et selskab ikke fremhæves frem for et andet. I et helt afsnit forsøger guiden samtidig at aflive en del af de misforståelser, som oftest opstår hos forbrugerne, når de tegner en ejerskifteforsikring, herunder forskellen på en standard og udvidet forsikring, og hvilke typer af skader der er omfattet.

Det er oftest som at sammenligne pærer og bananer, når man som forbruger forsøger at sammenligne to ejerskifteforsikringer fra to forskellige forsikringsselskaber. Hvis vi taler om en standard ejerskifteforsikring, så er der som oftest ikke den store forskel - det er lovreguleret, hvad den skal dække. Står du derimod og overvejer at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, så kan der være en stor forskel på, hvilke typer skader der er dækket - det er dog svært at gennemskue for den almindelige forbruger.

Her forsøger guiden at skabe et overblik, men det bliver desværre ikke helt så konkret, som man kunne ønske. El del af forklaringen er, at forsikringsselskaber løbende ændrer i deres forsikringsvilkår.

Hvis du ønsker at sammenligne to udvidede ejerskifteforsikringer, er du nødt til at tage udgangspunkt i, hvordan du ønsker at være dækket - altså, hvad er mest relevant for jer ud fra det hus, som du køber.

Som en del af guiden kan du se de forskellige selskabers markedsandel, hvor mange klager de får, og hvor stor en andel af disse klager som klager får medhold i ved Forsikringsankenævnet. De tal, der fremgår af guiden, er dog ikke identiske med de tal, der er offentliggjort på forsikringsankenævnets hjemmeside.

Det kan efter min opfattelse give en falsk tryghed, hvis du blot fravælger de forsikringsselskaber, der har flere klager end de andre. Det er min erfaring, at de store og anerkendte forsikringsselskaber er mindst lige så "slemme". Jeg møder ofte forbrugere, der tænker, jamen, hvis vi tegner en "dyr" forsikring i et anerkendt forsikringsselskab med få klager, så er vi sikret. Dette lyder i teorien som en fornuftig beslutning, men det er det sjældent i virkeligheden. Det er samtidigt værd at bemærke, at visse forsikringsselskaber er ganske restriktive med, hvilke huse de vil tilbyde ejerskifteforsikring på.

Når vi tegner en forsikring, så håber vi ikke, at vi får brug for den. Sådan vil det altid være, men det er vigtigt, at vi gør os klart, hvad vi forsikrer os imod, og hvad en ejerskifteforsikring i bedste vil fald vil kunne dække.

Så tegner du en udvidet ejerskifteforsikring med 10 års dækning til 25.000 kroner, er det en overvejelse værd, om du har brug for denne type forsikring, og om den dækker det, som du forventer.

Ellers er det jo penge lige ud ad vinduet.

Jeg oplever mange, som tegner en ejerskifteforsikring ud fra devisen, at det er det klogeste, og så er vi sikret, hvis der skulle vise sig at være noget galt med huset. Dette er dog ikke helt rigtigt.