Eksperten: Borgerne i Region Syddanmark er iskolde over for rentestigninger

Det er ikke frygten for stigende renter, der får boligejerne i Region Syddanmark til at ligge vågne om natten.

I hvert fald er der ikke ret mange boligejere i Region Syddanmark, der vurderer, at en stigende boligrente udgør nogen nævneværdig trussel for, om de kan betale ydelsen på deres lån. I stedet går bekymringerne på ledighed, opløsning af parforholdet, alvorlig sygdom, stigende boligskatter og uventede reparationer.

En ny måling, som Nordea har foretaget i samarbejde med YouGov med over 1000 respondenter, viser, at blot fire procent af boligejerne i Region Syddanmark angiver stigende boligrenter som den største fare for, om de får svært ved at betale deres boligudgifter.

Umiddelbart virker det som en lav andel, og det kan ikke forklares med, at de fynske eller sydjyske boligejere har været særligt fokuserede på at låse renten på deres boliglån fast. I Region Syddanmark er 61 procent af alle realkreditlån nemlig med variabel rente, og hele 30 procent af alle realkreditlån i regionen har både variabel rente og afdragsfrihed. Og her rammer en rentestigning altså hårdt.

Tager man udgangspunkt i et afdragsfrit F3-lån på en million kroner, der optages i dag, så ligger renten på cirka minus 0,1 procent og den månedlige ydelse efter skat på 730 kroner. Stiger renten med bare ét procentpoint kommer ydelsen op på 1300 kroner, hvilket næsten svarer til en fordobling i forhold til i dag.

En rentestigning fra minus 0,1 procent til 0,9 procent er ikke meget. I årtiet inden finanskrisen, og dermed inden verdens rentemarkeder gik af lave og pressede renterne ned på nogle hidtil uset lave niveauer, lå den gennemsnitlige F3-rente på 4,2 procent.

Kommer F3-renten op på det niveau igen, forvandles den nuværende ydelse på 730 kroner til en ydelse på 3170 kroner, hvilket svarer til, at "huslejen" til realkreditinstituttet bliver mere end fire gange så høj som den termin, boligejerne betaler i dag. Det er ikke småpenge, hvis man har et stort lån.

Når boligejerne i Region Syddanmark ikke mener, at renten udgør en større risiko for, om de får svært ved at betale deres boligudgifter, kan det derfor både skyldes, at boligejerne har godt styr på deres økonomi, og at en firedobling af terminen ikke giver de boligejere, der har valgt et afdragsfrit lån med variabel rente, nogen større økonomiske udfordringer. Men det kan også skyldes, at boligejerne ikke ved, hvor hårdt en rentestigning slår igennem på privatbudgettet, og at renten har været lav i så mange år, at det ikke længere er noget, der bekymrer boligejerne.

I stedet for rentestigning er boligejerne i Region Syddanmark bekymrede for skilsmisser, sygdom, ledighed, boligskatter og uventede reparationer, når de skal vurdere de største farer for, at de får svært ved at betale deres boligudgifter. Således svarer 23 procent af boligejerne, at skilsmisse og sygdom er den største fare, mens 19 procent svarer øgede boligudgifter til for eksempel boligskatter og uventede reparationer.

17 procent svarer ledighed, mens de resterende 37 procent fordeler sig på 11 procent, der svarer "andet", og 26 procent, der svarer "ved ikke".

Det er således de tætte personlige forhold, der bekymrer boligejerne mest, mens de økonomiske forhold spiller en mindre rolle for, om de får problemer med at betale de boligrelaterede regninger.