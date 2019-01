Efterskoleelever dyster på melodi og ord

DM i sangskrivning har siden 2011 givet håbefulde efterskolemusikere en chance for at få sangteksterne fra skrivebordsskuffen løftet frem i rampelyset. Alle efterskoleelever kan melde sig til, og nogle gange er to akkorder nok til at lave en god og vedkommende sang, mener Sune Kobberø fra Efterskoleforeningen.

Siden 2011 har Efterskoleforeningen afholdt DM i sangskrivning for efterskoleelever. Det er en konkurrence, som fokuserer udelukkende på sangskrivningen og ikke skelner til kvaliteten af optagelserne eller studieteknik. - Alle kan være med, og det er ikke vigtigt, om sangen bliver fremført med en ukulele og en blokfløjte eller med et helt band, siger Sune Kobberø fra Efterskoleforeningen. Tanken med konkurrencen var at give musikinteresserede efterskoleelever et sted at vise deres kunnen frem - et sted, hvor de kunne finde sangene frem fra skrivebordsskuffen og vise dem frem for et større publikum. For at være med i konkurrencen kræver det ikke ret meget mere, end at man optager en video, hvor man fremfører sin sang og uploader den til Youtube. - Sangskrivning er en meget taknemmelig disciplin. Man behøver ikke kunne mere end to akkorder på en guitar for at lave noget originalt og vedkommende. Som regel får Efterskoleforeningen mellem 60 og 80 indsendte sange om året, og de bliver skåret ned til 15 finalister, som bliver vurderet af en jury.

Vinderen i 2017 var Lukas Strate fra Den rytmiske efterskole i Båring med sangen "On the Mend". Sådan deltager du:1. Skriv en sang 2. Optag den på video (gerne med din smartphone) 3. Del videoen på Youtube - skriv sangteksten i beskrivelsen og skriv "Dm i sangskrivning" i titlen 4. Del youtube-link i et opslag på www.facebook.com/efterskole.dk Deadline for DM i sangskrivning er 1. maj 2019.Vinderen får en studieindspilning i et professionelt lydstudie eller mulighed for at købe musikudstyr til en værdi af 10.000 kroner.Juryen består af repræsentanter fra den danske musikbranche. Sidste år var det musikerne Annika Aakjær, Lau Højen og radiovært Cathrine Nissen, som udgjorde juryen.Vinderen i 2017 var Lukas Strate fra Den rytmiske efterskole i Båring med sangen "On the Mend".

Lau Højen er kendt som sanger og guitarist i bandet Carpark North. Han har i flere år været en del af juryen til DM i sangskrivning for efterskoler. Arkivfoto: Mads Hansen

Uspoleret sangskrivning En af dem, som er med i juryen, er Lau Højen, som er kendt som forsanger i bandet Carpark North. - Jeg bliver ved med at takke ja til at være med i juryen, fordi der er en råhed, ærlighed og uspolerethed over mange af de indlæg, der er med i konkurrencen, som er opløftende og livsbekræftende. Det føles inspirerende og giver lyst til at lave musik, fortæller han. Fundamentet til Carpark North blev lagt, da Lau Højen selv gik på Mellerup Efterskole ved Randers og mødte bassisten Søren Balsner. Dengang havde de et band, som hed "Weed". Det er det engelske ord for hash, men det vidste de ikke selv. Det gik først op for dem, da de deltog i DM i Rock i 1997, og alle grinede af deres bandnavn. Lau Højen husker efterskolemusikken som en legende størrelse, hvor der var plads til at prøve en masse ting af, og det genkender han i de unge sangskrivere i dag. - De leger med det på en måde, som stinker af, at det ikke er noget, de har gjort i mange år. Det er som at sætte et ungt menneske til at styre et meget kraftigt maskineri, og det kommer der en umiddelbarhed ud af, som gør det helt vildt spændende at lytte til.

Sune Kobberø fra Efterskoleforeningen er idémanden bag DM i sangskrivning. Foto: Henning Hjorth

Nitroknappen i bund Desuden roser Lau Højen de unges tekniske niveau. - Nogle af de unge synger lysår bedre, end jeg gør. De kan ikke nødvendigvis alt muligt med stemmen, men så har de en tilstedeværelse, der gør, at kæben falder helt ned på gulvet, siger han. Det bedste råd, han kan give nye sangskrivere, er, at de ikke skal være bange for at blotte sig. - Man kan komme langt med en god melodi og et godt hook, men i denne konkurrence handler det om sangskrivningen, og det er vigtigt at tillade sig selv at være blottet, så folk kan mærke, at musikken kommer et sted fra. Siden efterskoleårene har Lau Højen og Søren Balsner været tilbage på Mellerup Efterskole flere gange, og Lau Højen kalder sit efterskoleophold for en af de vigtigste søjler i sit liv. - Mellerup var helt afgørende i forhold til at udvikle mig til det menneske, jeg er i dag. Både personligt og musikalsk. Det er ligesom i bilspil, hvor der er en nitroknap, som giver ekstra fart. Sådan var efterskolen, nitroknappen var helt i bund.

Toneangivende om fem år Konkurrencen begynder i foråret, hvor der bliver åbnet for indsendelser af sange, og deadline for deltagelse er 1. maj. I løbet af de år, konkurrencen har været afholdt, har udtrykket i sangene forandret sig flere gange. Et år er Adele en tydelig inspirationskilde for deltagerne, andre år er det for eksempel hiphop, fortæller Sune Kobberø, som ser konkurrencen som en mulighed for at følge med i, hvad der sker i den musikalske underskov i Danmark. - Det er et billede på, hvad der optager den helt unge generation og er med til at vise efterskolerne som en del af den kreative fødekæde. Hvis vi ser på, hvem der er toneangivende om fem år, er der god sandsynlighed for, at en del af dem har været på efterskole, siger Sune Kobberø.