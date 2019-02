De første klima- og forsyningsingeniører er klar til arbejdsmarkedet

Håndtering af spildevand og arbejde for rent drikkevand står højt på klimadagsordenen. I begyndelsen af 2019 var det første hold af klima- og forsyningsingeniører fra VIA i Horsens klar til at løfte de opgaver. Og forsyningsbranchen er klar med jobs.

- Det er et forholdsvist lille optag, men det er også forventet. Det er typisk sådan med en ny uddannelse. De unge mennesker skal lige finde ud af, at den eksisterer. Vi kan allerede nu se, at interessen er større for den. Blandt andet det, at medierne får øje på den, gør, at de også opdager muligheden. Der findes 1200 videregående uddannelser her i landet, derfor er det ikke så sært, det tager tid, før de unge opdager den, fortæller Lotte Thøgersen, som er uddannelseschef for VIAs ingeniøruddannelser.

På VIA Campus Horsens dimitterede det første hold af klima- og forsyningsingeniører i år.Uddannelsen blev oprettet i tæt samarbejde med forsyningsbranchen og kan bruges i hele verden.Som klima- og forsyningsingeniør kommer man til at arbejde med løsninger, der skal håndtere klimaforandringer og oversvømmelser.De studerende lærer, hvordan man sikrer rent drikkevand, beskytter grundvandet og arbejder med bæredygtig energiforsyning.Uddannelsen varer 3½ år og finder sted i Horsens. Den indeholder 20 uger i praktik. Når man er færdiguddannet, kan man kalde sig diplomingeniør. Derfra kan man videreuddanne sig som civilingeniør.Ved uddannelsens begyndelse i 2015 udstedte branchen jobgaranti.Udover klima- og forsyningsingeniører dimitterede der i begyndelsen af året 200 ingeniører fra VIA University College.Campus Horsens har åbent hus 28. februar.I uge 9 holder alle VIAs campusser Åbent Hus.Læs mere på www.via.dk

Eneste af sin slags i Europa

Det er tre og et halvt år siden, at det første hold begyndte på uddannelsen, og allerede nu oplever VIA Campus Horsens, hvor man kan læse uddannelsen, en væsentligt større søgning. Siden uddannelsens opstart i 2015 er 75 blevet optaget. Det betyder et større grundlag for rekruttering af kommende ingeniører, som branchen stadig mangler. Ansøgningerne kommer både fra Danmark, men også fra internationale studerende. For uddannelsen som klima- og forsyningsingeniør har ikke mange konkurrenter.

- Den er den eneste af sin art i Europa, der har fokus på klimatilpasning, rent vand og energiforsyning. Det gør, at vi tiltrækker udenlandske ansøgere, som ved, at Danmark er kendte for at være stærke på det område. Ligesom inden for vindenergi er vi også anerkendt for at have stærke kompetencer på drikkevandsområdet, fortæller Lotte Thøgersen og giver velfungerende forsyningsselskaber en stor del af æren for anerkendelsen.

For eksempel har man et langt mindre spild, når det kommer til at fragte vand, end i andre lande. I Kina taber man op til 40 procent, når vand fragtes fra kilde til forbruger. Det tal ligger på otte procent i Danmark. For færdiguddannede klima- og forsyningsingeniører betyder det også, at mulighederne er gode for at få hele verden som sin arbejdsplads.