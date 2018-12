Bind-selv-guide: Nytårfesten kalder på en selvbinder

Når du har brugt tid på at overveje sammensætningen af menuen, vinen og raketterne, kan garderoben også lige så godt få den sidste prik over i'et. For eksempel med en butterfly, du selv (eller måske din partner) har bundet.

Margot og Kenneth Risumfeldt fra herretøjsbutikken Allan Risumfeldt i det centrale Odense er eksperter i butterflyer, og de har derfor lovet at vise, hvordan man selv binder dem.

- Der står skjortenumre i de fleste butterflyer, så man kan indstille dem efter det skjortenummer, man bruger, lyder Margot Risumfeldts første råd.

Det sker ikke sjældent, at hun hjælper kunder med at binde butterflyen.

- Vi har en, der kommer ind og får bundet et par stykker, inden han skal i byen. De kan åbnes i nakken, så man kan tage dem af uden at binde dem op, siger hun.

Man kan selvfølgelig også nøjes med en færdigbundet butterfly, men det er ikke det, kunderne går efter for tiden.

- Folk vil kun have selvbindere, for det er smart ud på aftenen at binde den op og lade den hænge ned ad skuldrene som James Bond, siger Margot Risumfeldt.

- De andre er ikke så flotte, de er meget flade at se på, tilføjer Kenneth Risumfeldt.