Berøringsfrie vandhaner - også ideelle til private

Mange forbinder berøringsfrie vandhaner med skoler, institutioner og andre offentlige bygninger, hvor de skaber rigtig god værdi ved at mindske bakterieniveauet.

Men de seneste år er der udviklet nye, smarte vandhaner med sensorer til både køkkenet og badeværelset i private hjem.

Hvorfor er det en god idé med elektroniske armaturer i private hjem? Ud over at det selvfølgelig er ret fedt, at man også her har mulighed for at blære sig med noget nyt og smart.

Kender du det, at du står og skærer kylling til en lækker omgang aftensmad, og nu skal du snitte grøntsagerne? Det vil du selvfølgelig gøre det med en anden kniv og på et andet skærebræt. Men først skal du, stadigvæk med rå kylling på hænderne, have tændt vandhanen for at vaske hænder. Med de nye køkkenarmaturer med duo-funktion er der mulighed for enten at tænde vandet som på en normal vandhane eller via den indbyggede sensor, når du for eksempel har rå kylling på hænderne. Genialt.

Når det kommer til at vaske hænder, for eksempel efter et toiletbesøg, anbefaler alle eksperter, at man lukker vandhanen med et stykke papir, når man har vasket hænder. På den måde tværer man ikke de rene hænder rundt i en bakteriebefængt vandhane, og det er også både en nem og billig løsning. Specielt hvis alle husker at gøre det.

En del eksperter anbefaler faktisk, at man installerer en berøringsfri vandhane. Og det bliver mere og mere almindeligt. Specielt blandt offentlige institutioner som for eksempel børnehaver, lufthavne og hospitaler. Men det bliver også mere almindeligt i private hjem.

Berøringsfrie vandhaner findes i mange varianter og udformninger, så der er næsten med garanti noget for enhver smag.