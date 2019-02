Advokaten: Fordeling af børnecheck

Det er planen, at hun skal have bopæl hos mig, men at vi skal have en 6/8-ordning. Hvornår skal man som forældre, efter de nye regler, dele børnebidraget ligeligt, og vil der være nogen mulighed for, at det kun er mig som bopælsforælder, der får ydelsen udbetalt? Og til sidst, hvad vil det sige, at barnet har "delt bopæl"?

! Kære Nanna - mange tak for dit spørgsmål.

Skatteministeriet har med udgangspunkt i et nye skilsmisseretlige system, der træder i kraft 1. april 2019, udarbejdet en model, der ændrer på udbetalingen af børne- og ungeydelsen. Efter de nye regler er udgangspunktet, at ydelsen deles ligeligt mellem forældre, der har fælles forældremyndighed, uanset om de er samlevende eller ej. Reglerne herom er taget ud fra et ligestillingsmæssigt synspunkt.

Udgangspunktet om ligedeling af børnechecken vil kun gælde i de tilfælde, hvor forældrene har en deleordning, hvor barnet eller børnene opholder sig nogenlunde ligeligt hos hver forælder, eksempelvis en 7/7- eller en 6/8-ordning. Har forældrene derimod en 9/5-ordning, eller har barnet endnu mindre tid hos samværsforælderen, eksempelvis en 10/4-ordning, vil ydelsen forsat blive udbetalt til den forælder, der har mest samvær med barnet.

I dit tilfælde vil det betyde, at børneydelsen vil blive ligeligt fordelt mellem faderen til din datter og dig, da I har aftalt en 6/8-ordning. Ligedelingen af udbetalingen vil først gælde fra ikrafttræden af den nye lov, hvilket er 1. april 2019.

Bliver I skilt inden denne dato, og modtager du hele ydelsen, skal du altså ikke betale halvdelen af de allerede modtagne ydelser til faren. Det vil kun være gældende for fremtidige ydelser, da der ikke er tale om en lov med tilbagevirkende kraft.

Det er stadig muligt, at alene den ene forælder får udbetalt ydelsen, hvis begge forældre laver en aftale herom. Samværets omfang vil således ikke være afgørende i disse tilfælde, og det vil derfor også være muligt i jeres situation, så længe din mand og du er enige om, at alene du skal have ydelsen udbetalt. Det kræver blot, at man søger herom, da børneydelsen ved de nye reglers ikrafttræden pr. automatik vil blive ligeligt delt forældrene imellem.

At barnet har delt bopæl betyder blot, at barnet har adresse hos begge sine forældre. Der vil således med de nye regler være mulighed for, at barnet har adresse to steder. Virkningen af den delte bopæl er, at forældrene skal være enige om alle beslutninger vedrørende barnet og således ikke alene de væsentlige beslutninger. Det vil således ikke være muligt, at alene den ene forælder beslutter, hvor i landet barnet skal bo, eller hvilken skole som barnet skal gå på.

Jeg håber, at ovenstående gav svar på dine spørgsmål.