- Efterskolen var helt afgørende for, hvor jeg er med musikken i dag

I 2011 blev Amanda Bøg vinderen af den første udgave af DM i sangskrivning med sin sang "Midnat". Hæderen var med til at give hende troen på, at hun kunne noget med musikken, og i efteråret spillede hun sine sange for tv-seere over hele landet i DR-programmet "Live".

- Det var ret vildt. Jeg havde stilletime på min efterskole, da min underviser kom ind og fortalte, at jeg havde vundet DM i sangskrivning, fortæller Amanda Bøg.

Det var i 2011, hvor den i dag 23-årige sangskriver gik på Den rytmiske efterskole i Båring. Udover æren vandt hun et gavekort på 10.000 kroner, som skulle bruges på at indspille vindersangen "Midnat" og nogle af hendes andre sange. Gennem nogle bekendte fik hun kontakt til en producer, som tilbød hende at stå for at indspille og mikse hendes musik.

- Jeg flyttede ind på en bondegård i et par dage, og så indspillede vi ellers bare. Den sidste sang skrev jeg færdig, mens jeg var deroppe, og det var så fedt at tage derfra og have indspillet min egen musik i et rigtigt studie. Nu havde jeg fysiske eksemplarer af noget, jeg havde skabt, siger sangskriveren, som altid har skrevet sine tekster på dansk.

Hæderen fra DM i sangskrivning for efterskoleelever var med til at give Amanda Bøg troen på, at hun kunne noget med musikken, som var værd at investere sin energi i. Efterskoleopholdet på Fyn blev et solidt fundament for hendes musikalske udvikling, mener hun.

- Jeg er helt overbevist om, at jeg ikke havde været samme sted med musikken, som jeg er i dag, hvis jeg ikke havde gået på efterskole. På efterskolen opdagede jeg, at jeg kunne ramme folk med min musik, og at jeg var god til at skrive sange. Samtidig var efterskolen et møde med en masse andre, som ville musikken lige så meget som mig, og det møde med andres skaber- og nørdehjerner, som spyttede rim og toner ud, blev til et rum, hvor jeg kunne skabe noget og være tryg i det.