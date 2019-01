Fyns Amts Avis mener: Vigtigt skub for håndværksuddannelserne

Direktøren for erhvervsskolen i Svendborg, Allan Kruse, nedtoner ganske vist betydningen af anskaffelsen af nyt grej til industriteknikeruddannelsen en anelse, men der er nu ingen tvivl om, at den positive omtale, skolen og uddannelsen har fået som følge af det samarbejde skolen, kommunen og erhvervslivet har indgået om den nye maskinpark, har været en alletiders reklamesøjle for håndværksuddannelserne - og uden grejet ingen omtale. Tallene taler et klart sprog: Der er flere, der søger ind på erhvervsskolen i Svendborg.

Samarbejdet har sendt et tydeligt signal om, at de tre parter bakker hinanden op i kampen for, at eleverne kan få de bedst mulige uddannelser i Svendborg. Det signal er meget værd. Når båndene mellem skolen, kommunen og erhvervslivet styrkes, styrkes troen på, at det er en god idé at vælge den karrierevej. Det gør den, fordi de tre parter med samarbejdet kommunikerer, at der er etableret en god bro mellem det at tage en uddannelse som håndværker og det at få et arbejde bagefter. Samme billede har også været meget tydeligt, når det gælder de maritime uddannelser.

Efterspørgslen på unge mennesker med hænderne skruet rigtigt på er stigende. Det ene håndværksfag efter det andet lader alarmklokkerne kime, fordi fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle håndværkere inden for en meget overskuelig fremtid. Og der er lavet en række tiltag - også fra landspolitisk side - som skal lokke flere unge til at vælge håndværkervejen.

Der er da heller ingen tvivl om, at den type uddannelser er lige så værdifulde og vigtige som alle andre uddannelser, men interessen for at gå den vej har bare været for nedadgående.

Her kan samarbejder som det nævnte være en af nøglerne.

Det er et langt, sejt træk at få flere til at tage en uddannelse i et håndværksfag, og dykker man lidt ned i tallene, er det ikke alt, der er lykke.

Nogle fag hænger lidt efter, men de seneste tal fra erhvervsskolen i Svendborg viser, at kurven helt overordnet bevæger sig opad, hvilket jo også vil sige, at nu er der for alvor noget at arbejde videre med. Og det er ikke kun industriteknikeruddannelsen, der oplever øget søgning. Det gælder blandt andet også bygningsmalere, murere og tømrere.

Det kan være, at næste indsatsområde, hvor kommunen, skolen og erhvervslivet helt tydeligt skal pulje kræfterne, er inden for nogle af de grene, der trænger til et løft og en modernisering - ikke at uddannelserne nødvendigvis mangler kvalitet i dag, men et signal, som det, der blev sendt med industritektnikeruddannelsen kan nærmest med garanti sætte skub i søgningen, som jo er så vigtig, for at vi undgår at komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft.