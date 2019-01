Fyns Amts Avis mener: Vi skal passe på dem, der passer på os

Det vides endnu ikke, hvad det egentlig var, der skete på Storebæltsbroen ved Nyborg onsdag morgen.

Der forestår stadig et møjsommeligt og langvarigt arbejde med at finde frem til årsagen til en af nyere tids alvorligste togulykker.

Og der venter efterfølgende et formentlig tilsvarende grundigt arbejde med at få placeret et eventuelt ansvar for tragedien.

Der er heller ikke endnu gennemført nogen egentlig evaluering af det fynske beredskabs indsats i forbindelse med togulykken.

Men for den, der fra sidelinjen og gennem medierne har fulgt redningsarbejdet og myndighedernes måde at håndtere krisen på, synes Fyn at have et beredskab, borgerne kan være trygge ved.

Katastrofen på Storebæltsbroen indtraf i de selv samme timer, som beredskabet gjorde sig klar til en omfattende indsats mod en varslet stormflod ved mange af de fynske kyster.

Og den i mere end én forstand kritiske situation til trods, forekom myndighederne at have styr på den.

Det var i hvert fald det indtryk, Fyns Politi efterlod med en myndig optræden i medierne.

Politiet skulle på én og samme tid både varetage hensynet til opklaringsarbejdet og offentlighedens berettigede behov for at få løbende information om udviklingen.

Og det lykkedes.

Der var ikke nødvendigvis så meget nyt at fortælle på de spontane pressemøder, politiet inviterede til med få timers mellemrum.

Men det indgød respekt og skabte tryghed, at den fynske politiledelse i en situation, hvor den må have været under voldsomt pres, stillede sig til rådighed for offentligheden.

Respekten gælder naturligvis også - og ikke mindst - de mange altovervejende frivillige, som udgør rygraden i det fynske beredskab.

De ofrede mange timer og nattesøvn på redningsarbejde, trafikregulering og hjælp til dem, der muligvis kunne blive ramt af den varslede stormflod.

Og som borger er det naturligvis betryggende at vide, at der er mange frivillige, som er klar til at rykke ud og gøre en uegennyttig indsats, når det gælder.

Men hvor myndig og betryggende beredskabets indsats i onsdags end var, bør vi ikke tage den for givet.

For de lokale beredskaber er fortsat presset af sparekrav, som kan give bange anelser for fremtiden.

Og det gælder for både mandskab og materiel.

Bevillingerne til de lokale beredskaber har ikke fulgt med en tid, hvor både klimaforandringerne og risikoen for terrorangreb og andre store ulykker kræver mere og mere af dem.

Og derfor skal der - ud over en tak til det beredskab, der gjorde det så godt, da ulykken ramte os - også lyde en opfordring til både politikere og borgere til at passe endnu bedre på dem, der passer på os.