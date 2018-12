Fyns Amts Avis mener: Vi skal længere ud og tættere på vores læsere

Når høje herrer og fine chefer fra de landsdækkende medier mødes i Presselogen på TV2 News hver søndag, får de ind imellem skudt i skoene, at de ikke har føling med, hvad der rører sig i landområderne langt fra redaktionerne på Rådhuspladsen i København og i Viby ved Aarhus.

Blandt andet blev mange overraskede over resultatet ved det seneste folketingsvalg, hvor det såkaldte gule Danmark bekendte kulør med en overvægt at stemmer til Dansk Folkeparti.

Straks sendte medierne reportere til Sønderjylland for at sende bulletiner hjem til de måbende københavnske læsere om, hvad de dog tænker derovre i det mørke Jylland. Hvorefter de forsvandt igen og overlod de lokale til sig selv igen.

Det er det, man kalder faldskærmsjournalistik: Man dumper ned, taler med nogle lokale og er hurtigt ude igen.

Det er selvfølgelig kritisabelt, kan alle de lokale og regionale medier, som er til stede lokalt hele tiden, sagtens være enige om, mens vi klapper os selv og hinanden på skuldrene.

Men måske skal vi se bjælken i vores eget øje, før vi gør alt for meget nar ad splinten i vores store brødres øjne. For vi har en rem af huden selv. Det viser den seneste tids forsøg med at flytte lokalredaktionerne på Fyns Amts Avis ud, så de i en periode er endnu mere lokale og endnu mere til stede i nogle dele af vores dækningsområde, som måske ikke bliver dækket så grundigt til daglig.

Vi bilder os jo ind, at vi er noget for alle i vores område, men nogle synes, vi er for langt væk. Det har blandt andre journalisterne i Svendborg mærket i længere tid. Men da redaktionen installerede sig i Hesselager, kom der pludselig nogle andre mennesker og historier ind ad døren og i spalterne.

For eksempel fik redaktionen et tip om en 55-årig landmand, der forsørger sin familie ved at drive et lille landbrug med blot 33 malkekøer. Det kom der en hjertevarm, inspirerende og rørende historie ud af. En historie, der måske ikke var blevet fortalt, hvis ikke avisen havde haft redaktion i Hesselager i en uge.

Selv på Ærø, hvor vi ellers bryster os af at være så tæt på de små samfund på den lille ø, har det gjort en forskel at rykke til Marstal i en uge. "Marstal dækker vi jo hele tiden," siger vi til os selv. Men det at rykke os fysisk har gjort, at vi har fået øje på nogle andre historier, end vi plejer, og at nogle andre mennesker end sædvanligt har taget kontakt til os.

Vi kan mærke, at vi betyder noget for folk lokalt, når vi møder dem på en anden måde, og vi håber, at vi kan gøre en forskel. For eksempel har det måske sat noget i gang, at 60 mennesker torsdag aften i en proppet sal i Marstal diskuterede, hvordan man knækker kurven for Ærøs befolkningstal. Det håber vi.

Det, vi ved, er, at det var rigtigt at flytte ud. Det kommer vi derfor til at gøre mere af i det nye år.