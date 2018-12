Fyns Amts Avis mener: Vær næstekærlig hele året

John Eckhardt er grundig med at sige tak. Og det skal man jo også være. Men det er vigtigt at lytte til det forbehold, som varmestuelederen har indbygget i sin taknemmelighed for den massive julestøtte, som Kirkens Korshær i Svendborg oplever op til jul.

Varmestuen nærmest drukner i flæskesteg og frivillige i disse uger, og det er selvfølgelig i den bedste mening. Men trods de bedste intentioner må det ikke ende med at blive bizart, og det er måske den vej julehjælpen til samfundets udsatte er på vej hen ad.

Antallet af hjemløse har i en årrække været stigende i Danmark, og imens varmestuens svinefarm af flæskestege, som Eckhardt så fyndigt udtrykker det, var under udvidelse i ugerne op til jul, kunne Arbejderbevægelses Erhvervsråd fortælle, at antallet af fattige børn på få år er steget fra 43.000 til 64.500. Det er dystre tal, og selvfølgelig er tanken om, at et barn skal holde jul uden gaver og en hjemløs ikke får julemad tung. Og det er rart og godt at kunne hjælpe i de situationer. Men hvis de 364 andre dage er lige så udsigtsløse ... Hvad har vi så hjulpet?

Hjælp os resten af året, hjælp os hele året, beder John Eckhardt, og det er det budskab, som vi bør lytte grundigt til, hvis vi virkelig vil være næstekærlige. Det kan godt provokere os, og måske få os til at sige, at så kan han da selv lave sin julemiddag nede i varmestuen, men det er altså et vigtigt budskab. For vi kan ende med at spænde ben for vores egne gode intentioner, hvis vi ikke lytter til de folk, som til daglig arbejder med at hjælpe dem, som det hele handler om.

Ligesom da nødhjælpsorganisationer for tre år siden måtte bede folk om at stoppe med lave private indsamlinger af tøj og bamser til de mange flygtninge, som for eksempel var strandet på græske øer, mens de forsøgte at komme til Europa. Containere fyldt med aflagte effekter var tidskrævende arbejde at sortere og var mest af alt i vejen, lød beskeden. Send penge i stedet, opfordrede man.

Det var en besked, der var svær at misforstå, og det er lige så vigtigt at lytte til John Eckhardts budskab i dag. For uanset om det er Kirkens Korshær eller en af mange andre julehjælpspakker, som man bidrager til, kan der måske være smartere måder at hjælpe sager, som står ens hjerte nær. Eller måske andre tidspunkter af året, hvor det gør en større forskel.