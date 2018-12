Fyns Amts Avis mener: Vælgerne bliver holdt hen i mørke og fyldt med møg

Der er tilsyneladende nogle politikere og embedsmænd, som tror, at vælgerne skal behandles som champignon.

Den dejlige og velsmagende svamp dyrkes som bekendt bedst i mørke.

Den giver samtidig det bedste udbytte, hvis den undervejs i processen får tilført rigelige mængder hestemøg.

Og dét er en opskrift, der til forveksling ligner den, nogle politikere og embedsmænd benytter sig af, når offentligheden skal holdes uden for forvaltningen.

Det er for eksempel meget muligt, at Ærø Kommune blot følger reglerne, når den afviser at give offentligheden indsigt i tre lukkede sager på en kommunal dagsorden.

Men nogen større vilje til at leve op til principperne om den størst mulige offentlige indsigt i forvaltningen, har kommunen åbenbart ikke.

Det var således også Ærø Kommune, der forleden afslog at give offentligheden indsigt i en sag om bestikkelse, hvor to ansatte på rådhuset i Ærøskøbing er sigtet for at have modtaget pengegaver.

Jo, man fornemmer ånden fra Folketinget svæve over vandene omkring Ærø.

Et flertal i Folketinget vedtog for fem år siden en lov, der begrænser offentlighedens adgang til indsigt i forvaltningen.

Og især den meget omtalte regel om ministerbetjening, der skal beskytte "den interne og politiske beslutningsproces", har været en effektiv måde at holde offentligheden hen i mørke på.

Den er en indskrænkning af offentlighedens ret til aktindsigt, som ifølge Folketingets egen ombudsmand siden har vist sig at være "væsentlig".

Det er selvsagt uacceptabelt, at der i et ellers åbent og demokratisk samfund er helt centrale dele af forvaltningen, som offentligheden på forhånd er udelukket fra at få indsigt i.

Og det er dybt bekymrende, at regeringen for tiden ignorerer et flertal i Folketinget, som ønsker at lave den lukkede offentlighedslov om.

Regeringen klamrer sig i stedet til det oprindelige forlig fra 2013.

Imens bliver offentligheden fodret med ildelugtende bortforklaringer på fraværet af en ny og mere åben lovgivning.

Og for at det ikke skal være løgn, bliver offentligheden samtidig nægtet aktindsigt i baggrunden for, at regeringen trods løfter om det modsatte endnu ikke har taget initiativ til en ændring af loven om offentlighed i forvaltningen.

Men indtil videre har vi altså en offentlighedslov, der er en skamplet på vores demokratiske cv.

Den må lande, som vi på ingen måde ellers ønsker at blive sammenlignet med, misunde os.

En lov, som tilsyneladende er et kalkuleret fejltrin.

Og som tilsyneladende først og fremmest har til formål at behandle vælgerne som champignon, der skal dyrkes i mørke og fyldes med møg.