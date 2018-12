Fyns Amts Avis mener: VUC-lukning er en voldsom svækkelse af Langeland

Lukningen af VUC på Langeland er et voldsomt slag for uddannelsesmulighederne på øen, og det er dybt bekymrende, at øen mister denne ene mulighed for at lægge et lag på uddannelsesniveauet.

Naturligvis tager det ikke mange minutter at komme til Svendborg, og det er helt givet, at kvaliteten af undervisningen i Svendborg på glimrende vis kan hamle op med undervisningen i Rudkøbing. Helt nøgternt betragtet burde det heller ikke gøre den store forskel, at langelænderne skal fragte sig ind Fyn for at blive undervist.

Alligevel vækker det stor bekymring. Lukningen kan nemlig medføre, at der er nogle mennesker, som dropper at gå i skole, fordi det bliver for besværligt. For nogle vil det betyde, at enderne i hverdagen ikke kan mødes. Nogle elever vil ikke kunne deltage i ydertimerne på skemaet, fordi de skal hente eller bringe børn i børnehave eller i dagplejen. For andre bliver afstanden bare uoverskuelig. Og resultatet er, at nogle langelændere fravælger muligheden. Det er bare sådan, forholdene er i jernindustrien.

Og så nytter det er i øvrigt ikke noget, at det lokale venstremedlem på tinge Erling Bonnesen forsøger at score point ved at foreslå, at VUC Langeland skal lægges ind under VUC Svendborg med en filial i Rudkøbing. Det er jo lige netop den konstruktion, der bliver lukket ned nu, fordi det ikke kan hænge sammen.

Der er ikke den store grund til at betvivle nødvendigheden af at lukke VUC i Rudkøbing. Pengene passer ganske enkelt ikke. Der skal spares for meget og elevgrundlaget skrider, fordi en væsentlig del af eleverne flyttes over på den forberedende grunduddannelse, som ligger uden for VUC-regi.

Den logiske følge er naturligvis en centralisering, og det er en glidebane. Jo flere uddannelsesinstitutioner, der flyttes væk fra yderområderne, desto større er risikoen for, at uddannelsesniveauet i disse område også daler. Det er et skråplan og en farlig vej at bevæge sig ad. Og det får regeringens og DF's vedblivende messen om, at vi skal understøtte og styrke udkantsområderne til at lyde hul og kaloriefattig; der udflyttes statslige arbejdspladser med den ene hånd, mens uddannelsesinstitutionerne lukkes med den anden. Og nej, det er ikke noget regeringen decideret har sat som mål, men det er den direkte konsekvens af nogle af de politiske beslutninger, den træffer.

Når regnskabet er gjort op står en ø som Langeland efterladt i svækket tilstand tilbage på perronen, mens uddannelsestoget er bulret ind til de lidt større byer. Det er ærgerligt og dybt problematisk, fordi det er så forbandet vigtigt, at uddannelsesmulighederne ikke indsnævres for de mennesker, der bor i Lohals eller Bagenkop.