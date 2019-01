Fyns Amts Avis mener: VM blev et fantastisk pusterum

Sådan skal det gøres. 10 sejre på 18 dage, og på intet tidspunkt var det danske håndboldherrelandshold for alvor udfordret på andet end skadesfronten. Et mere suverænt afgjort VM skal man vist lede længe efter.

Er det så også den største titel nogensinde i vores lille land? Tja, måske. Men kvinderne har jo også hentet stribevis af titler på håndboldbanerne. Både til VM, EM og ikke mindst OL, hvor holdet nappede tre på stribe fra 1996 til 2004. Og så var der jo fodboldherrerne i 1992. Og ja, en stribe andre imponerende resultater i diverse sportsgrene. Svært er det da også at sammenligne, og i virkeligheden er det også aldeles unødvendigt og ligegyldigt. Sejrene var alle fantastiske, og det kan vi kun glæde os over.

Den største glæde er dog forbundet med den fest, holdet, kampene og resultaterne har skabt. Der har været talt en del om den teambuilding-træningslejr, holdet var på i fjor. Den har smækket de sidste søm i sammentømringen af holdet, der da også har lignet en gruppe uden så meget som antydningen af en sprække i. Måske er det også her, holdets vel næsten største stjerne Nikolaj Jakobsen viser sin stærkeste side. Det er noget enhver erhvervsleder blot må lette på hatten for, og en enkelt eller to kan helt sikkert også lære noget af manden, der engang var verdens bedste fløj og nu er verdens bedste (håndbold)chef.

Det er altså dette fællesskab, som har smittet af på befolkningen. Der tales om en rød mur i hallen, hvor publikum har bidraget til at gøre holdet uovervindeligt, og antallet af seere ved faldskærmene har fået DR's søndagsdramaserier til at ligne tyndslidte trækplastre uden megen klæbekraft.

VM har i sandhed været en succes, fordi det har givet os et fællesskab, vi her i en på flere måder kold tid har alvorligt brug for. Tankerne har kunnet vandre væk fra skatteskandaler, sundhedsreformen, det forestående folketingsvalg, brexitfarcen, og Trumps USA, der har været kastet ud i en alvorlig krise. Alt det er blevet sendt mere og mere i baggrunden, i takt med at turneringen nærmede sig sit højdepunkt. Vi har fået et tiltrængt pusterum.

Udfordringerne forsvinder ikke. De findes alle fortsat, når de sidste champagnesjatter er skyllet ned, men humøret er lige en tand højere, fordi festen har været så aldeles fremragende. Det løser ikke verdens problemer, men vi bliver lige en anelse gladere, når vi har været til en god fest, og det bliver lidt lettere at angribe hverdagen. For det skal vi selvfølgelig.

Den romerske digter Juvenal skrev, at man skulle give folket brød og skuespil, så de glemte alt om politik og daglige fortrædeligheder. Den går selvfølgelig ikke hele tiden, men det fællesskab, håndbolden har givet os de seneste uger, har gjort os godt, og givet os lidt mere overskud, og så kan vi jo nok lidt bedre klare den kommende tid med politiske trakasserier, et par benhårde valgkampe og en skrøbelig verdensorden.