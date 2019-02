Fyns Amts Avis mener: Udligning må have førsteprioritet

Skulle der sidde et par eller flere håbefulde kandidater til Folketinget og ikke rigtigt vide, hvad de dog skal satse på som mærkesager, når valgkampen kommer, så kunne de med fordel læse gårsdagens historie fra Langeland.

Når plusser og minusser er lagt sammen, så står kommunen og mangler lige over 15 millioner kroner til at dække udgifterne i hjemmeplejen, på plejecentrene og på det specialiserede socialområde.

Det er mange penge. Også først på året.

Også set i lyset af, at politikerne på Langeland i efteråret var ude og finde andre 16 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, som det så ud for fire måneder siden.

Det tjener politikerne til ære, at de har kastet sig ud i at løse problemet i stedet for at kaste håndklædet i ringen og blot bede om flere penge. Det ændrer dog ikke på, at problemet i høj grad er reelt, og nærmest skriger på en løsning, hvis huller i kommunekassen ellers kunne skrige.

Problemet er i høj grad, at omkring en tredjedel af borgerne på Langeland er over 65 år. Ikke sådan at forstå, at alle over 65 år pr. automatik er en økonomisk byrde, men udgifter til pleje og sundhed har en helt naturlig tendens til at stige, jo ældre befolkningen er.

I den sammenhæng tjener Langeland og andre kommuner som Odsherred og Tønder som en krystalkugle. Som borgmester Tonni Hansen (SF) advarede om, så vil tendensen og udfordringerne brede sig ud over resten af landet om kort tid.

Vi må kunne forvente af vores politikere på Christiansborg, at de kan komme med et troværdigt og bare nogenlunde finansielt bæredygtigt bud på en løsning. Både på den umiddelbare langelandske udfordring og udfordringen på den bare lidt længere bane.

Og gerne en løsning som ikke hurtigt bliver fulgt op af den nærmest rituelle diskussion om, hvorvidt der er tale om nye eller gamle penge.

Hvis ikke de snart travle kandidater har et svar klar til det påtrængende spørgsmål, så burde de overveje, om ikke de skulle slappe af under valgkampen.

Der er i bund og grund to løsninger. Enten må vi acceptere, at vi deler landet op i områder med tiltagende forskellig service og velfærd, eller også er der behov for en gennemgribende renovering af den kommunale udligning.

Desværre tyder mere og mere på endnu en valgkamp, hvor kandidaterne vil slås mere om at dele penge ud uden at tage hensyn til, hvor de skal komme fra.

Vi har fortjent bedre.