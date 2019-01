Fyns Amts Avis mener: Tak for alle indstillingerne

Nu varer det ikke længe, inden Den Sydfynske Initiativpris skal uddeles for sjette gang, og tidsfristen for at indstille initiativer til prisen udløb i den forgangne uge. Det gik, som det plejer at gå: I begyndelsen en smule trægt, så vi sad og kløede os lidt i håret; for kom der nu nok gode bud ind.

Heldigvis går hver gang sådan, at når deadline nærmer sig, så dukker der en masse gode forslag op. Denne gang fik vi 39 forslag til initiativer, der alle er værd rose og lette på hatten over - nogle fik endda flere indstillinger. Og helt let er det ikke at sortere i bunken, når vi så skal finde frem til en lille udvalgt skare af mennesker og foreninger, som så bliver nomineret. For Sydfyn, Langeland og Ærø er fuld af mennesker med en imponerende virkelyst, en vilje til at hjælpe andre mennesker og en skabertrang, der gør hverdagen mere spændende, underholdende, fællesskabende og oplysende.

Når man læser bunken af indstillinger igennem første gang, står det klart, at der findes i hvert fald 39 initiativer på Sydfyn og øerne, der på den ene eller anden måde fortjener en initiativpris - og så er der helt sikkert en del, som ikke er blevet indstillet i år, fordi der ikke lige var nogen, som fik sat sig ved tastaturet og sendt en mail til os. Det gør ikke noget. Vi satser nemlig benhårdt på også at uddele prisen til næste år, og i mellemtiden har vi fået så mange fremragende forslag til dette års prisvinder, at det er rigeligt svært blot at vælge mellem dem, vi har fået. Så væsentlige er de initiativer, I, kære læsere, har indstillet til at modtage æren, skulpturen og de 30.000 kroner.

Det har været både oplysende og især opløftende at læse indstillinger af alt lige fra Ann Jeppesen, der på Langeland gør en ekstraordinær indsats for nogle af samfundets svageste til de to herrer, der knokler som utrættelige duracell-kaniner i det bagenkopske. Og om brodøserne i Hesselager, motorfabrikken i Marstal, bankdirektøren i Svendborg, der gav alle i byen julelys i øjnene og mange flere.

Ærgerligt er det, at vi ikke kan hædre alle med en pris, men alle er værd at fremhæve, og lad os nu endelig huske på det, når vi møder nogle af de mennesker, som tager et initiativ.

Og så vil vi på Fyns Amts Avis gerne sige tak til alle jer, der gjorde jer den umage at indstille et andet menneske, en forening, en forretning eller noget helt fjerde til Den Sydfynske Initiativpris. Det var et godt initiativ I tog. Og vi vil naturligvis også gerne invitere jer alle - uanset om I er indstillede, har indstillet nogen eller bare er med på at fejre det gode initiativ - med til prisuddelingen. Den finder sted på avisens fødselsdag på Kammerateriet på Frederiksø lørdag 2. februar klokken 14-15.30. Vel mødt.