Fyns Amts Avis mener: Sydfyn rummer fantastiske fællesskaber

Det er råkoldt her ved kyndelmissetid, men det får ikke sydfynboerne til at gå i vinterhi eller parkere deltagelsen i og fejringen af gode initiativer. Det er nemlig en weekend med masser af gode muligheder for at være en del af et større fællesskab.

Svendborg Graphic har med stakkevis af gode aktiviteter gjort det muligt at udfordre sig selv det meste af ugen og blive klogere på tegneserier, animation og spil - der har med andre ord været og er plads til at finde legebarnet frem og give næring kreativiteten.

Fredag løb endnu en parade af stablen. Det er den anden af sin slags på halvandet år, og denne gang er det lyset, vi fejrede med lanterner, musik og dans. Paraden har en samlende effekt og giver et fantastisk fællesskab.

Peter Viskinde gæster Café Rouge, og Svendborg Kammermusikforening har budt på strygermusik i Borgerforeningen med den franske strygerkvartet Voce, og så er der en stribe andre musikalske tilbud, man kan gribe og gøre i, og frister den friske luft, markeres lørdagens kyndelmisse søndag eftermiddag ved stranden i Christiansminde med et bål.

Ja, og så har vi på vi uddelt Den Sydfynske Initiativpris 2019, og der skal endnu en gang lyde et stort tillykke til Demokratifestivalen i Ollerup. Og et tak. Både til dem, der havde lyst til at deltage i prisuddelingen, til dem, der har indstillet de mange initiativer, juryen nåede at få mellem hænderne, og naturligvis til Demokratifestivalen for det ekstraordinære bidrag til at sætte Sydfyn på kortet og for at sætte fokus på noget så vigtigt som vores demokrati. Prisen gives netop, fordi et initiativ tilfører noget ekstraordinært til Sydfyn og øerne rundt om, og det er, hvad Demokratifestivalen gør, når den år efter år retter fokus mod en af de vigtigste grundsten for vores samfund.

Og igen er det fællesskabet, som løfter festivalen så højt op. Det er hele samfundet i Ollerup, der løfter opgaven, og der trækkes tråde langt ud af det lille skole- og landsbysamfund, så flere tusinde mennesker har lyst til at være med.

Der har været sagt og skrevet meget om, at vi lever i en verden, hvor demokratiet er under hårdt pres, og de samlende faktorer ikke længere lykkes med at fastholde fællesskaberne. Derfor er det så meget desto vigtigere, at der holdes en festival, som fejrer denne grundpille i vores samfund.

Og så modbeviser disse mange fællesskabende arrangementer alene i Svendborg i denne uge, at vi lever i en verden, hvor fællesskaber forsvinder. De er her stadig; vi skal bare huske, at de kun bliver ved med at være fællesskaber, så længe vi alle bidrager. Ikke nødvendigvis hver eneste gang, men hvis vi bare en gang imellem hver for sig rejser os fra sofaen og gør os til en del af et fællesskab, bidrager vi også til at styrke samfundet og gøre det til et godt sted at være.