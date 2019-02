Fyns Amts Avis mener: Søg kompromisset i stedet for konfrontationen

Når det kommer til biler og parkeringspladser, så har Svendborg i årevis været et tåkrummende eksempel på, hvordan det fra politisk side kan lykkes at piske en voldsom stemning op, og grøfterne mellem flere af partierne har det med at blive meget dybe.

Således er det også gået i sagen om byudviklingen af Klosterplads, der med butiksejer Miriam Franks ord ikke er et sted, hvor man har lyst til at opholde sig.

I oplægget til fornyelsen af pladsen foreslås det, at 25 kortidsparkeringspladser nedlægges, og så går debatten ellers over stok og sten. Der bliver lavet undersøgelser i erhvervslivet, skrevet læserbreve og kastet beskyldninger gennem luften, og i stedet for at se på sagens kerne - at Klosterplads og Frederiksgade skal blive mere interessante at opholde sig i - så kommer det igen-igen til at handle mest om parkeringspladser.

Hermed skal relevansen af muligheden for at parkere bilen tæt ved forretningerne ikke underkendes. Men når argumentationen når ned på et niveau, hvor Venstres Per Nykjær Jensen konstaterer, at der aldrig er ledige pladser ved den tidligere postterminal i Frederiksgade, baseret på hans egne observationer frem for faktuelle tal om belægningsprocenten, så bliver det svært at tage debatten alvorligt.

Politikerne har et ansvar for at tjekke de data, de baserer deres argumentation på. Ellers glider hele debatten ud på et skråplan, hvor det er en forventet eller ønsket virkelighed, der beskrives frem for den reelle virkelighed. Og så er vi ovre i kategorien fake news.

Langt mere interessant bliver det faktisk at lytte til en mand som Henning Hansen, der er indehaver af Colorama, som ligger på hjørnet af Klosterplads og Klosterstræde. Han kan faktisk godt lide ideen om at få gjort noget ved pladsen og Frederiksgade, og han er med på, at en forskønnelse faktisk vil kunne gøre noget godt for området. Han er også med på, at de ni parkeringspladser lige uden for hans butik sløjfes. Men han kunne også godt tænke sig, at dialogen og resultatet bliver lidt mindre sort-hvidt. Måske kunne der blive plads til nogle skrå parkeringspladser et andet sted på Klosterplads.

Hans tilgang til projektet lyder sund, og der er plads til nuancerne midt i det minefelt, parkeringsdebatten notorisk plejer at udvikle sig til. Han ønsker nemlig og søger et kompromis midt i en politisk debat, der har en tendes til at foregå fra skyttegravene. Og det er vel netop kunsten at finde et velfungerende kompromis, der bedst kan sikre en tilfredshed med projektet både set med politikernes, de erhvervsdrivendes og de helt almindelige kunders briller. Tovtrækkerierne skal helst munde ud i et produkt, hvor alle med bare nogenlunde tilfredshed kan mødes et sted, hvor også udkommet bliver til gavn for hele byen. Og så vil det da bestemt ikke gøre noget, hvis nogle af de politikere, der har en tendens til at piske stemningen op, skruer en kende ned for charmen.