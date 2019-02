Fyns Amts Avis mener: Skoletjek i Nyborg er udtryk for et etisk skred

Det er dybt bekymrende, at det i en kommune som Nyborg kan lade sig gøre at smide al etik over bord og sende en agent provocateur ind på en skole for at finde ud af, om det dog ikke kan lykkes at finde en sprække i it-sikkerheden på skolen.

Hvem, der har ansvaret og havde kendskab til proceduren for sikkerhedstjekket, da det var i støbeskeen, er endnu ikke til fulde klarlagt, men der er helt afgjort mennesker, som har ageret helt uden den mindste fornemmelse for, hvor grænsen går. Selve metoden har været så langt over grænsen, at denne kun har været en utydelig streg i horisonten bag dem.

Det kan naturligvis forklares med den voldsomme bødestraf, der kan følge med overtrædelser af GDPR-reglerne. Straffe, der helt naturligt kan få og får virksomheder og kommuner til at gå meget direkte til værks for at sikre, at sikkerheden er i orden. Derfor er det helt legitimt, at virksomheder og kommuner går langt for ikke at lande i fedtefadet, men at gå så langt, som det blandt andet er tilfældet i Nyborg må man tage sig til hovedet over.

GDPR-reglerne og borgernes digitale sikkerhed skal være i højsædet, og det er givetvis også årsagen til, at det er blevet besluttet, at finkæmme procedurerne, men når it-chefen direkte beder om, at hele besøget på 4kløverskolen bliver optaget på skjult kamera, så er det nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved hele processen. Har de ansvarlige monstro set for mange dårlige amerikanske film? Hvilke konsekvenser forestiller denne chef sig, at denne metode kan have, hvis vedkommende overhovedet har tænkt så langt? Dømmekraften er i hvert fald blevet parkeret godt og grundigt, og nøglerne er blevet smidt væk.

Det er en aldeles utryg situation, de ansatte på den pågældende skole er blevet placeret i, uden de på nogen måde har haft mulighed for at beskytte sig. Og så skal vi jo også huske på, at lærere og de øvrige ansatte, der arbejder de steder, som har haft besøg, også er borgere, der også fortjener en hvis form for beskyttelse. De er i stedet blevet udsat for et overgreb.

Bekymringen er også, at der sidder mindst et menneske i Nyborg Kommune på en post, vedkommende åbenlyst ikke har de etiske redskaber og kvalifikationer til at bestride. Det kan meget vel være, at vi skal passe på sikkerheden på skolerne, men at skrive til en ansat i et it-sikkerhedsfirma, at det kunne være godt med en videodokumentation fra dette agent-provocateur-besøg - tilsat en smiley - viser blot at denne chefs dømmekraft er helt til rotterne.

Denne sag skal undersøges til bunds, og så skal der ryddes godt og grundigt op. Det er fint, at det er blevet erkendt, at der er begået fejl, og at der nu skal laves en redegørelse. Så langt så godt, men når it-firmaet svarer it-chefen, at proceduren med at filme under denne type besøg er helt normal praksis, så tyder det på, at sagen fra Nyborg Kommune ikke er enestående.

Vi skal være meget opmærksomme på GDPR-reglerne både på grund af bøderisikoen og borgerne sikkerhed, men vi skal også kunne se, hvor de etiske grænser går.