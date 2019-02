Fyns Amts Avis mener: Skole påtager sig et vigtigt ansvar

Hvor langt skal en uddannelsesinstitution gå for at få de studerende til at overholde kravene til fremmøde?

På det tekniske gymnasium og handelsgymnasiet i Svendborg bliver der indgået kontrakter med de elever, hvis fravær er blevet for højt. Et element i kontrakten er, at der holdes ekstra godt øje, hvis eleven står over for endnu en omgang fravær på grund af sygdom.

Det giver god mening - også selv om det kan virke en smule formynderisk. Grundlæggende skal denne kontrakt nemlig hjælpe de studerende til at komme sikkert gennem uddannelsen, og når kontrakten bliver indgået ser det nemlig bekymrende ud. Eleven har ganske enkelt mere fravær, end det er forsvarligt, hvis vedkommende skal kunne være i stand til at tilegne sig nok viden til at gennemføre uddannelsen.

Skolen måtte en tur gennem mediemøllen i den forgangne uge, fordi det af en skrivelse til de elever, der er på kontrakt, fremgik, at de skal stille på skolen til en vurdering af deres eventuelle sygdom eller aflevere en lægeerklæring, hvis deres fravær skal kunne stemples som værende acceptabelt.

Det er naturligvis en lige lovligt firkantet håndtering af sagen. Det er kluntet og udelukkende funktionelt på et stykke papir. I praksis ser det bare dumt ud.

Rektor Søren Rasmussen har såmænd også erkendt, at skolen har formuleret sig lidt firkantet i skrivelsen til eleverne, og der er sendt en præcisering ud til eleverne. Med denne opmærksomhed fra medierne og formentlig også eleverne har han nu også fået et lille rap over nallerne og et meget konkret eksempel på, hvor vigtigt det er at være omhyggelig med at kommunikere, så det giver mening. Det kan sagtens tænkes, at han og de øvrige ansvarlige for skrivelsen har formuleret den og sendt den ud i den bedste mening, men med i købet fik de en lektion i kommunikationens faldgruber og ledelsesmæssige fejlgreb.

Trækker man den famøse skrivelse ud af ligningen, står dog tilbage, at skolen tager ansvar for de elever, der hænger med bagdelen i vandskorpen. Og det er slet ikke så dumt endda. Nogle elever kan af den ene eller anden grund være kommet ud i problemer med at passe deres uddannelse, og her skal vi i bund og grund være taknemmelige for, at skolen ikke blot ser passivt til, mens en elev mister grebet om sin uddannelse.

Skolen handler og forsøger med hjælp fra en kontrakt at bringe de elever, som er i problemer med fraværet, tilbage på sporet, og det kan vi som samfund sådan set være godt tilfredse med. At nogle mennesker så godt kunne trænge til et kommunikationskursus er så en anden ting, men mon ikke den lektie nu er blevet lært af Søren Rasmussen og hans flok.