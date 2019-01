Fyns Amts Avis mener: Selvtægt er ikke vejen frem

Svendborgpolitikeren Morten S. Petersen har en pointe, når han slår fast, at det virker grotesk, at der passes på en tyvs rettigheder, mens den bestjålne ikke får nogen videre hjælp fra retssystemet. Han er som ejer af et solcenter blevet bestjålet, men har efter anmeldelsen intet hørt fra politiet. Sagen er såmænd heller ikke voldsomt stor - tyven stak af med et tæppe og nogle bøger.

Derfor er det også på følelsesplanet let nok at følge Morten S. Petersens lyst til at agere og selv forsøge at finde frem til tyven. Det har han så gjort ved først at smække et billede fra et overvågningskamera på Facebook og siden hænge billedet op i solcenteret.

Sagen er jo bare den, at det er ulovligt at gøre den slags. Og så kan man som borger sidde nok så meget tilbage med en krænket retsfølelse. Hvorfor kan en tyv slippe godt fra sin udåd, mens offeret risikerer at blive straffet, fordi han forsøger at opklare sagen, nu hvor sagen jo formentlig er så lille, at politiet ikke har ressourcerne til at løfte den.

Morten S. Petersen har siden valgt at følge lovens bogstav, efter han er blevet gjort opmærksom på, at han var på juridisk dybt vand. Det er fint. Men helt grundlæggende er det også problematisk, hvis selvtægt skal være et værktøj. Det strider i udtalt grad mod den samfundskultur, der gennem mange mange år er blevet bygget op. Vi skal have tillid til, at vores myndigheder kan håndtere konflikter, hvor loven overtrædes. Det er et skråplan, hvis vi tyer til en form for gadejustits, hvor vi selv agerer politi og dommer.

Nu beskylder Morten S. Petersen ganske vist ikke personen på billedet for en grov form for kriminalitet, og det undergraver også vores samfundsværdier, når ordensmagten ikke har ressourcerne til at hjælpe en mand som Morten S. Petersen. Det afføder en form for afmagt og en lyst til at reagere, men inden han kaster sig ud i en kamp for at få ændret lovgivningen, så han er i sin gode ret kan hænge billeder op af tyveknægte eller poste billeder på Facebook, er det vigtigt at overveje konsekvenserne af det. Hvad sker der i det øjeblik en forkert person med billede hænges ud for en forbrydelse, vedkommende ikke har gjort? For den slags fejl kan vel ske? Hvem skal så straffes her? Og hvem tager ansvar for det overgreb.

Det vil være ødelæggende for vores retssystem, hvis det pludselig bliver op til den enkelte at lave den slags efterforskning og overtage rollen som både den udøvende og dømmende magt. Så kan vi ligesågodt genindføre gabestokken på byens torv, og i øvrigt ikke tøve med at sætte folk i den. Og det siger sig selv, at det er en farlig vej at bevæge sig ind på. Det vil være undergravende for vores samfund.