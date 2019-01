Fyns Amts Avis mener: Sænk færgepriserne i sommerferien

Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) konstaterede forleden, at Ærø er fuldstændig klar til, at priserne på færgebilletter sænkes i sommerferieperioden. Også selv om det kan knibe med at mase flere biler ind på dækkene på mange færgeafgange til og fra øen. Og samtidig kan det også konstateres, at overnatningsmulighederne på øen ofte bliver udnyttet til sidste pudevor. Der er altså pres på for at komme til Ærø, men alligevel vil han gerne have sænket priserne, så endnu flere turister kan besøge øen.

Og selvfølgelig har borgmesteren ret. Ærø skal nok blive klar, hvis flere turister vil ombord på færgerne. Derfor kan Dansk Folkepartis landdistrikts- og øordfører, Mette Hjermind Dencker, tage det helt roligt, og hendes bekymring for, om Ærø og andre øer overhovedet kan tage imod flere turister i sommerperioden, kan hun roligt overlade til turisterhvervene. I hvert fald på Ærø.

Går alt efter planen, så får Ærø jo snart en ekstra færge. Det løser udfordringen med fragten af turister til og fra øen. Og markedskræfterne har det med at bidrage til, at der findes løsninger. Stiger efterspørgslen, har udbuddet det også med at stige, og ærøboerne skal nok kunne se mulighederne, hvis turisterne i endnu højere grad flokkes til øen i sommermånederne.

Der var godt tryk på i 2018 med et stigende antal færgepassagerer og mange overnatninger. Det var også en fremragende sommer i fjor. Uge efter uge og måned efter måned stod solen højt på en skyfri himmel fra morgen til aften. Den slags får flere danskere til at tilbringe sommeren inden for landets grænser. Og galt gik det da ikke på Ærø, selv om der skulle knokles lidt ekstra for at få alle feriegæsterne stuvet sammen på fornuftig vis. Men som nævnt, så lykkedes det jo.

Og skulle det så vise sig, at der kan findes en finansiering, så Mette Hjermind Dencker og alle de andre folketingspolitikere kan få skabt en såkaldt trafikal ligestilling - altså en økonomisk model, der sikrer, at det ikke er dyrere at tilbagelægge strækningen fra Fyn, Langeland eller Als til Ærø, end hvis man kører en tilsvarende strækning på landevej - så er det bare at komme i sving.

På Ærø vil handsken helt sikkert blive taget op. Og skulle konsekvensen blive at passagertallet endnu en gang stiger med rundt regnet fire procent, som det har været tilfældet i 2018, så vil der også være kvikke og handlekraftige ærøboer med sans for forretning, der er klar til at løfte opgaven.