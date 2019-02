Fyns Amts Avis mener: Respekt for ærligheden

Tidligere borgmester Curt Sørensen fortjener stor respekt.

Det gør han, fordi han nu toner rent flag i den politiske debat. Han har holdt lav profil, siden han stoppede i byrådet. Når han har ytret sig, har det været til at gennemskue, hvor han står rent politisk, og at han måske ikke hele tiden har været på linje med Mette Frederiksen. Nu har han så meldt klart ud, at han har forladt det parti, der var med til at gøre ham til borgmester i 2009. Det har han, fordi den landspolitiske linje ligger for langt fra de værdier, han selv har. Det er særligt på flygtningeområdet, det har gjort ondt. Han kan ikke stå inde for Mette Frederiksens kurs.

Egentlig er det ikke nogen stor overraskelse, at Curt Sørensen har valgt at forlade Socialdemokratiet. Både før og efter, han gik ind i politik, har han arbejdet med nogle af samfundets mest udsatte, og det har været ganske tydeligt, at hans hjerte bløder for dem. Og hvis man ser bort fra den hardliner-kurs, han kørte på det økonomiske område, dengang han var borgmester, er der meget lidt i hans gøren og laden og ageren på de sociale medier, der har antydet, at han bryder sig om at lægge en hård linje på områder, der rammer de udsatte grupper i samfundet. Derfor har Socialdemokratiets flygtningepolitik lignet en pille, der har været en tand for bitter til ham.

Man kan diskutere mandens timing. Det giver mening, at han gerne vil vride sig fri af den politiske spændetrøje, det tydeligvis har været for ham at blive associeret med Mette Frederiksen og co. Han kunne dog godt have valgt at offentliggøre sit valg, da han traf det. Så ville det ikke betyde noget i valgkampen, som jo er godt og grundigt i gang. Det kan selvfølgelig være ganske kalkuleret, at han tildeler sit nu tidligere parti et lokalt nyrestød, men det er jo ikke den lokale partiforenings kurs, han er uenig i, og han bakker fortsat op om Bo Hansen som borgmester.

Hvis han gerne ville frigøre sig fra Socialdemokratiet kunne han have gjort det, da han forlod partiet. Nu sker det på kanten af valgkampen, og i kraft af at han er tidligere borgmester, så er det ikke bare en tilfældig person, der siger fra. Det er en markant skikkelse, der tager afstand fra en politisk linje. Og det sender et klart signal - også selv om han nu både kan sætte tidligere ud for såvel borgmester som medlem af Socialdemokratiet.

Det kan godt være, at han ikke smækker med døren, men det er en verbal kindhest, han giver til de lokale kandidater til Folketinget Bjørn Brandenborg og Trine Bramsen. Det er ikke sikkert, de kommer til at lide stor skade, men Curt Sørensens stemme har trods alt stadig nogen vægt, og han retter med sit nu officielle fravalg af Socialdemokratiet fokus på et område i partiets politik, der har været til voldsom debat, og som deler vandene.