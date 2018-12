Fyns Amts Avis mener: Regionerne fejler ikke noget

Hvad har Skatteinddrivelse, togdrift og klimaforandringer til fælles?

Jo, det er store samfundsproblemer, der er omfattet af Thomas Bertrams lov.

Thomas Bertram var en højt placeret embedsmand i Det Hvide Hus i Washington i 1970'erne.

Og han formulerede en "lov", som synes at gælde politikere og regeringer over alt i verden:

De får ikke rigtig løst de store problemer.

Til gengæld er de meget optaget af at fikse ting, som egentlig ikke fejler noget.

Herhjemme er Lars Løkke Rasmussen (V) og han regering for tiden meget optaget af at få "fikset" regionerne.

Også selv om de tilsyneladende ikke fejler noget, og der i øvrigt er store problemer med både skattevæsenet, DSB, klimaet og miljøet.

Regeringen brygger bag lukkede døre på en sundhedsreform, hvor det egentlige formål åbenbart er at få afskaffet de fem danske regioner og de dertil hørende folkevalgte regionsråd.

Og dét selv om det fortsat er temmelig uklart, hvad det egentlig er, regionerne har gjort galt.

Regionernes primære opgave er at drive det danske sundhedsvæsen.

Og det gør de omstændighederne taget i betragtning ganske godt.

Det er en lidet misundelsesværdig opgave at skulle drive et sundhedsvæsen uden en selvstændig økonomi.

Regionerne må ikke tjene deres egne penge i form af skatter, så økonomien er primært baseret på bevillinger fra statskassen.

Og eftersom regionerne i årevis samtidig har været underlagt et sparekrav - det såkaldte omprioriteringsbidrag - på to procent, er det nærmest et mirakel, at de i dag formår at drive et sundhedsvæsen, borgerne i det store og hele kan have tillid til og være tilfredse med.

Der er fortsat heller ingen, der ved, hvordan regeringen forestiller sig, det danske sundhedsvæsen skal drives i fremtiden.

Regeringen har tidligere gjort sig tanker om at erstatte regionsrådene med mere professionelle og fagligt baserede sundhedsbestyrelser.

Men idéen om at fjerne de folkevalgte og det nære demokrati fra noget så vigtigt for borgerne som sygehuse og sundhed støder med god grund på modstand langt ind statsministerens egne rækker.

Når det gælder sundhedsvæsenet, synes det da heller ikke at være selve systemet, der er problemet.

Det er ikke regionerne, der kræver besparelser og effektiviseringer på sygehusene.

Det er heller ikke regionerne, som forlanger, at det i forvejen hårdt pressede sygehuspersonale bruger store dele af deres tid på dokumentation og bureaukrati.

Det gør regeringen.

Og dét er et problem, politikerne bør koncentrere sig om at løse frem for at spilde mere tid på interne diskussioner om at "fikse" regioner, der egentlig ikke fejler noget.