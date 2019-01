Fyns Amts Avis mener: Regeringen bevæger sig ad en farlig vej

De nåede ikke engang den personlige myndighedsalder, de danske regioner, før de blev vejet på regeringens vægt, fundet for lette og skrottet.

I regeringens optik har de fem regioner ikke magtet at løse udfordringen med at skabe et ordentligt sundhedsvæsen. Den opgave vil regeringen lægge over i en ny statslig bestyrelse med det mundrette navn "Sundhedsvæsen Danmark".

Herunder skal være fem regionale sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber centreret omkring sygehusene. Ingen af medlemmerne af de forskellige væsener, forvaltninger og fællesskaber vil blive valgt gennem almindelige valg.

Det er et spørgsmål om temperament og måske partifarve, om man vil opfatte det som en centralisering eller ej. Nogle kompetencer vil givetvis flytte i retning af København, mens andre opgaver rykkes tættere på borgerne.

Guderne skal vide, at det regionale sundhedsvæsen har ladt meget tilbage at ønske. Det har ikke just skortet på historier om sjusk, fejlbehandlinger og mere eller mindre absurde patientforløb gennem de seneste 12 år.

Overordnet må man dog sige, at det er en farlig vej, som regeringen bevæger sig ned ad.

Hvordan var det nu lige det gik med Skat, da man fandt ud af, at det var meget bedre at samle det i stedet for at overlade det til kommunerne?

Hvordan gik det med at samle politiet?

På Ærø og i Svendborg har man med skiftende held argumenteret for nødvendigheden af at bevare sygehuse og vigtige sygehusfunktioner lokalt. Verden ser nu engang anderledes ud, afhængig af om man betragter den gennem et regneark, eller om man færdes i den. Der er ingen tvivl om, at det har haft betydning, at der har siddet lokalt valgte beslutningstagere med omkring bordet.

Hvis regeringen kommer videre med sin sundhedsreform - på den ene eller anden side af valget - så kan man frygte, at hele processen skal begynde forfra, og at borgerne på Sydfyn og øerne endnu en gang skal til at bekymre sig om deres adgang til noget så basalt og banalt som et ordentligt og trygt sundhedsvæsen.

For at imødegå kritikken fra sundhedspersonalet har regeringen set og forhøjet socialdemokraternes forslag om at uddanne 1000 flere sygeplejersker. Regeringen vil uddanne 2000 flere sygeplejersker fra 2022.

Det kan dog hurtigt vise sig at være hvidkitlede fugle på taget. Regeringen har tidligere lovet flere uddannede politibetjente uden at kunne levere.