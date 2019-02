Første eksempel står Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, for. Han har gjort det til sit kendetegn ikke at ville stille op til interview i medierne. Senest har han nægtet at stille op til interview om, at han ifølge Ekstra Bladet i 2018 meldte afbud til fire møder ud af de i alt 11, som Statsrevisorerne holdt i fjor . Og det er altså immervæk en post, som medlemmerne hæver 330.000 kroner om året for at sidde på, så selvfølgelig er det ret og rimeligt at kræve, at Sass stiller op til interview.

Man siger, at vi har de politikere, vi fortjener. Men de politikere, vi har, gør det indimellem svært for os vælgere at elske dem. De bidrager indimellem selv til den politikerlede, der bliver talt så meget om. Det har tre folketingsmedlemmer vist os med al ønskelig tydelighed på det seneste.

FAKE NEWS DER KAN KOSTE LIV! @alternativet_ hævder at mæslinger forebygger cancer. Peter Henrik Andersen læge og DK's førende ekspert i bl.a mæslinger - kender intet til at der skulle være mindre risiko for cancer, hvis man skulle ha haft mæslinger. #dkpol https://t.co/0QtWvaBBYJ

Andet eksempel kommer fra Liberal Alliances Laura Lindahl, som i et tweet med fede typer råber: "FAKE NEWS DER KAN KOSTE LIV! @alternativet_ hævder at mæslinger forebygger cancer." Med henvisning til en artikel i Ekstra Bladet, hvor en folketingskandidat fra Alternativet i et tweet hævdede, at børn "der har haft mæslinger og/eller andre børnesygdomme, har mindre chance for at få f.eks. allergi og nogle typer af kræft, fordi disse sygdomme modner og udvikler deres immunsystem." Noget der - naturligvis, fristes man til at sige - blev modsagt af fagkundskaben.

Det kan godt være, det var kluntet sagt af den pågældende kandidat, Allon Hein Sørensen, som siden trak sit tweet tilbage, men at tage hele partiet til indtægt for det og påstå, at Alternativet som sådan hævder det, minder påfaldende meget om - nå ja - fake news.

Det tredje eksempel står Venstres sundhedsordfører, faaborgensiske Jane Heitmann, for. Hun stillede forleden 19 spørgsmål til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) om regionspolitikeres rejser, lønninger, udgifter til taxakørsel og andet. 19 spørgsmål om, hvor meget regionsrådsformændene og ledelsen i Danske Regioner tjener, hvor mange penge regionerne bruger på administration og udvalgsrejser. Und so weiter.

Det er jo ikke ligefrem statshemmeligheder, hun mestendels spørger om, og man kunne godt have Jane Heitmann mistænkt for at ville plante et frø hos en nyttig journalist, der så ville skrive kritisk om de regioner, som regeringen og Venstre ønsker nedlagt.

Uanset hvad ufine og fordækte metoder, som flere af hendes egne partifæller fra regionerne da også straks tog afstand fra.

Med de tre nævnte eksempler frisk i erindringen kan man ikke fortænke almindelige vælgere i at blive lede ved vores politikere. Der er naturligvis stadig langt op til visse udenlandske skræmmebilleder, men lidt mere omtanke, anstændighed og ordentlighed ville klæde politikerne. Også i den valgkamp, der jo allerede er godt i gang.