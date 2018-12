Det vækker efterhånden ikke den store opsigt, når indbrudstyvene har været på spil og tømt private hjem for værdier.

Desværre.

For indbrud er en alvorlig forbrydelse, der selvsagt opleves som dybt krænkende for den, der bliver offer for den.

Det er mildt sagt ikke rart at komme hjem til et hus, hvor alt er rodet igennem og indbrudstyve har stjålet hele eller dele af indboet.

Og bare tanken om, at der har været ubudne gæster i huset - og frygten for, at de måske kommer igen - er næsten endnu værre.

Derfor er Fyns Politis aktuelle indsats i kampen mod indbrudstyvenes hærgen også mere end velkommen.

Fyn er for tiden ramt af en usædvanligt voldsom og vedholdende bølge af indbrud.

Antallet af anmeldelser af indbrud i private hjem er ifølge politiet langt over det normale for årstiden.

Og ud over at bede borgerne om at være særligt årvågne og holde øje med mistænkelige personer, har Fyns Politi iværksat en særlig indsats, der blandt andet omfatter en helt usædvanlig synlig tilstedeværelse af politi ved de fynske motorvejsafkørsler.

Men politiets særlige indsats udstiller også et generelt behov for at give indbrudstyvene mere effektiv modstand.

Og den skal både borgerne og politiet give dem.

Vores måde at leve sammen på er baseret på gensidig tillid.

Og en grundlæggende uvilje mod at gøre hjemmet til et fort, der er svært at trænge ind i.

Private alarm- og overvågningsanlæg er for eksempel ikke nær så udbredte herhjemme, som i lande vi ellers gerne sammenligner os med.

Og det nyder indbrudstyvene åbenlyst særligt godt af for tiden.

Det ville imidlertid også være velanbragt med opklaringsprocenter, der er betydeligt højere, end dem politiet generelt kan fremvise.

Ifølge Danmarks Statistik blev der på landsplan sidste år begået 29.147 indbrud i private hjem.

Men kun 1572 af anmeldelserne førte til, at der blev rejst en sigtelse.

Det er en opklaringsprocent, der sender et utrygt signal til borgerne om, at forbrydelse i mange tilfælde rent faktisk godt kan betale sig.

Indbrudstyverier er imidlertid også en af de forbrydelser, politiet har størst besvær med at opklare.

Tyvene efterlader sig som regel ingen brugbare spor og skal nærmest tages på fersk gerning, før der kan rejses en sigtelse og siden fældes dom.

Og yderligere resurser til at sætte særligt ind mod indbrudtyverier er politiet som bekendt også i bekneb for.

Derfor har politiet også brug for hjælp.

Som den, der burde kunne komme ud af et endnu tættere samarbejde mellem politi, kommuner og borgere om forebyggelse og bekæmpelse af de indbrud, der er alt for mange af.