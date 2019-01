Fyns Amts Avis mener: På tide med en indsats i hashmiljøet

Det er knap et år siden, at forældre og politibetjente råbte op. Flere unge i Svendborg ryger hash, og det har store konsekvenser. Svendborg Kommune kiggede på deres underretninger og bekræftede en tendens, mens svaret dengang fra Fyns Politi var kort og ubrugeligt: Ingen kommentarer.

Derfor er der mange gode og vigtige skridt i den rigtige retning, som politiet har taget den seneste måneds tid. Det er tiltag, som skaber et reelt håb for forældre og lokalsamfund om, at man rent faktisk tager situationen i Svendborg alvorligt.

Først øgede man ifølge avisens oplysninger den civile patruljering i Svendborg med et særligt fokus på hashmiljøet. Så slog man til i en narkorazzia på otte adresser i Svendborg og på Langeland. Og endelig fortæller man sydfynboerne, hvad der sker, og hvorfor man reagerer - i modsætning til for et år siden - når man rent faktisk svarer på pressens spørgsmål.

Det er en stor aktion, når politiet ransager otte adresser på samme dag, og det er bemærkelsesværdigt, når politiet siger, at man gør det for at skabe tryghed. Dels viser man de naboer og pårørende, som måske føler, at de har råbt i skoven, at man lytter. Man sender også et signal til de teenagere, som måske har et lige lovligt rosenrødt syn på hash, at det her er ulovligt, og der er konsekvenser ved strafbare handlinger.

For som kommunens SSP-konsulenter fortalte i Fyns Amts Avis lørdag, er der åbenbart et seriøst skred i hashkulturen i Svendborg. Og man kan håbe, at onsdagens bemærkelsesværdige politiaktion betyder, at der i hvert fald er nogle af de unge, som måske lytter lidt bedre efter, når SSP-konsulenter, forældre eller jævnaldrende forsøger at snakke med dem om de konsekvenser, der kan være af hashmisbrug. Eller det der kan følge i halen på lidt for mange joints.

For uagtet at der på landsplan bliver diskuteret, om hash skal legaliseres, og hvad vi i medierne fortæller af historier om cannabismedicin og en 98-årig kvinde, der dagligt ryger hash, så har stofferne konsekvenser. I værste fald ødelægges liv. Det står Jakob Lund frem i dagens avis og fortæller om, og det kan godt være, at Jakob Lund ikke er som alle hashrygere. Men hans historie er ikke unik.

Og jo mere omsiggribende hashkulturen, ungdomsoprøret, eller hvad det er, der sker i Svendborg i disse år, bliver, jo flere af de historier kan der fortælles. Det skal vi helst ikke, og politiets indsats den seneste tid er derfor essentiel.